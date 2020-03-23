Ailesi karantinada olan Pınar Deniz: Hepsi ayrı odalarda panik atak halinde...

Vatanım Sensin ve Bir Deli Rüzgar gibi önemli projelerde rol alan genç oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs şüphesiyle ailesinin karantina alındığını anlatmıştı. Annesi, teyzesi ve anneannesi karantinada olan ünlü oyuncu yaşadıklarını ağlayarak anlatmıştı.

3 gündür hastaneye gidip gelen Deniz hala sonuçları bekliyor. Deniz zaman zaman Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerini haberdar ediyor. Pınar Deniz yaptığı son paylaşımda şunları söyledi:

"Hala bekliyoruz artık sonuçla ilgilenmiyorum. Pozitifi ya da negatif tedavi görecekler ve çıkacaklar inanıyorum. Ama ben hayatımda bu kadar sıkıştığımı hatırlamıyorum. Annenin ve sevdiklerinin sana ihtiyacı var ve elinden tutamıyorsun.

Hepsi ayrı odalarda panik atak halinde. Geçecek diyorsun ama yanında olamıyorsun. Sizce bu hastalıktan daha korkunç değil mi?"