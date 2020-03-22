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Ailesi karantinada olan Pınar Deniz: Hemen eve gelip deli gibi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 08:59 | Son Güncelleme

Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Pınar Deniz'in anneannesi, annesi ve teyzesi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Cuma günü hastaneye yatırılan Deniz "hala bekliyoruz" diyerek takipçilerini bilgilendirdi.

Ailesi karantinada olan Pınar Deniz: Hemen eve gelip deli gibi...

Ünlü oyuncu Pınar Deniz’in anneannesi, annesi ve teyzesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Deniz, anneannesini nefes darlığı şikayetiyle hastanede gözlem altına alındığını Instagram hesabından paylaştı.

AİLESİ KARANTİNAYA ALINDI

Deniz, Instagram hesabının hikayeler bölümünden takipçilerine seslenerek şöyle konuşmuştu:

Pınar Deniz ağlayarak anlattı! 'Gözlem odasında 10 dakika durdum'Pınar Deniz ağlayarak anlattı! 'Gözlem odasında 10 dakika durdum'

"Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Corona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık. Kendimi koruyor, dışarı çıkmıyordum. Ama onda pozitif çıkarsa hepimizi karantina altına almak zorundalar. Gözlem odasında 10 dakika durdum. Üzerinize kapıyı kapatıyorlar."

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Instagram hesabından yaşadığı durumu paylaşmaya devam eden Deniz geçtiğimiz gün "hala bekliyoruz" diyerek kendisini merak edenleri bilgilendirdi. Deniz açıklamasında şunları yazdı: "Sadece ailemin ihtiyaçlarını götürmeye hastaneye çıkıyorum. Sonra hemen eve gelip deli gibi dezenfekte oluyorum. Kendimden korktuğum için değil olur da başka insanlara taşırım diye. Sahilde deli gibi trafik var. İnsanlar hiçbir şey yokmuşcasına dolaşıyor; bencillik çok fena...!"

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