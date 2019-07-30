Mynet Trend

Ailesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son hali

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 30.07.2019 08:16 | Son Güncelleme

Nijerya'da ailesi tarafından 'cadı' olduğu düşünülerek sokağa terk edilen iki yaşındaki çocuk gönüllü kişiler tarafından bulunarak ölümden kurtuldu. Anja Ringgren Loven tarafından evlat edinilen o çocuğun son hali ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda Nijerya'da iki yaşındaki bir çocuk ailesi tarafından 'cadı' olduğu düşüncesiyle sokağa terk edilmişti.

Yardım ekibi, açlıktan zayıflamış ve kemikleri sayılır hale gelen iki yaşındaki çocuğun vücudu solucanlar tarafından her yeri kemirilmiş ve yaralanmış halde bulunmuştu.

Danimarkalı yardım sever Anja Ringgren Loven, Hope (Umut) ismini verdikleri çocuğu hastaneye kaldırmıştı. Hope, kaybettiği gücünü toplaması, vücudundaki solucanlardan arınması için kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Facebook üzerinden çocuğun hastane masrafları için bağış çağrısı yapan Anja, sadece iki günde dünyanın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 1 milyon dolarlık yardım topladı. Anja, aldıkları bu bağışla hem Hope'un tedavi masraflarını karşıladı hem de Hope gibi çocukların ihtiyacı için klinik inşa ettirdi.

Anja Ringgren Lovén evlatlık edindiği Hope'un fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşaark zaman içindeki değişimini gözler önüne serdi.

Hope, hayata kötü bir başlangıç yapsa da onu sahiplenen Anja Ringgren sayesinde mutlu ve sevilen bir çocukluk yaşamaya başladı. Hope'un şimdi tek problemi işitme sorunu. Sokağa atıldığı dönemde kulak kanallarına bulaşan parazitler Hope'un kulak zarına zarar verdi. Ancak Hope tüm bunlara rağmen konuşmayı öğrendi.

Anja Ringgren, ihtiyacı olan tüm çocukların yardıma koşmasıyla çok kez takdir edildi ve bu çalışmaları için ödüller aldı.

Topuklu ayakkabıyla saldırdı! Yok böyle olay Topuklu ayakkabıyla saldırdı! Yok böyle olay
Oltayla yakaladı! Tam 12 kilo 710 gramOltayla yakaladı! Tam 12 kilo 710 gram
Çiftçiler görüntüledi! Sürü halinde indilerÇiftçiler görüntüledi! Sürü halinde indiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya Hope Anja Ringgren Loven evlat edinmek evlatlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Ülke korkunç olayla sarsıldı! Cezaevinde isyan çıktı: Onlarca ölü

Ülke korkunç olayla sarsıldı! Cezaevinde isyan çıktı: Onlarca ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Türksünüz' dedi ve...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Türksünüz' dedi ve...

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Dur' ihtarına uymadılar, hayvanları bırakıp kaçtılar

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar! Polis bu manzara ile karşılaştı

Oltayla 12 kilogramlık pullu sazan yakaladı

Oltayla yakaladı! Tam 12 kilo 710 gram

Çiftçiler görüntüledi! Sürü halinde indiler

Çiftçiler görüntüledi! Sürü halinde indiler

2 kişinin yaralandığı kaza mahalleliyi sokağa döktü

Mahalleliyi ayağa kaldıran kaza

Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası!

Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası!

Yer: Zonguldak! Boşanma aşamasındaki eşini başka bir kadınla 'uygunsuz vaziyette' yakaladı

Yer: Zonguldak! Eşini başka bir kadınla 'uygunsuz vaziyette' yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.