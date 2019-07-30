Ailesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son hali

Geçtiğimiz yıllarda Nijerya'da iki yaşındaki bir çocuk ailesi tarafından 'cadı' olduğu düşüncesiyle sokağa terk edilmişti.

Yardım ekibi, açlıktan zayıflamış ve kemikleri sayılır hale gelen iki yaşındaki çocuğun vücudu solucanlar tarafından her yeri kemirilmiş ve yaralanmış halde bulunmuştu.

Danimarkalı yardım sever Anja Ringgren Loven, Hope (Umut) ismini verdikleri çocuğu hastaneye kaldırmıştı. Hope, kaybettiği gücünü toplaması, vücudundaki solucanlardan arınması için kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Facebook üzerinden çocuğun hastane masrafları için bağış çağrısı yapan Anja, sadece iki günde dünyanın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 1 milyon dolarlık yardım topladı. Anja, aldıkları bu bağışla hem Hope'un tedavi masraflarını karşıladı hem de Hope gibi çocukların ihtiyacı için klinik inşa ettirdi.

Anja Ringgren Lovén evlatlık edindiği Hope'un fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşaark zaman içindeki değişimini gözler önüne serdi.

Hope, hayata kötü bir başlangıç yapsa da onu sahiplenen Anja Ringgren sayesinde mutlu ve sevilen bir çocukluk yaşamaya başladı. Hope'un şimdi tek problemi işitme sorunu. Sokağa atıldığı dönemde kulak kanallarına bulaşan parazitler Hope'un kulak zarına zarar verdi. Ancak Hope tüm bunlara rağmen konuşmayı öğrendi.

Anja Ringgren, ihtiyacı olan tüm çocukların yardıma koşmasıyla çok kez takdir edildi ve bu çalışmaları için ödüller aldı.



