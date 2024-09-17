YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Dünya Mutfağı Tarifleri
    4. Aioli sos (ayoli sos) tarifi: Aioli sos (ayoli sos) nasıl yapılır?

    Aioli sos (ayoli sos) tarifi: Aioli sos (ayoli sos) nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    17.09.2024 02:10
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Aioli sos (ayoli sos) tarifi Akdeniz mutfağının vazgeçilmez soslarından biridir. Ayrıca birçok yiyecek ile birlikte servis edilebilir. Çok pratik malzemeler ile yapılan, hazırlaması sadece birkaç dakikanızı alacak olan bu sosu siz de çok seveceksiniz.

    Aioli sos (ayoli sos) tarifi: Aioli sos (ayoli sos) nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kavanoz 1
    Hazırlık Süresi 25dk
    Pişirme Süresi 0dk
    Kalori/Porsiyon 270kal

    Aioli sos (ayoli sos) tarifi hem her an elinizin altında olacak hem de lazım olduğu zaman hızlıca hazırlayabileceğiniz bir tarif. Yapımı da son derece kolay. Aşağıda bir kavanoz kadar elde edebileceğiniz malzemeler bulunmakta. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 2 diş sarımsak
    • 1 yumurtanın sarısı
    • 1 çay kaşığı deniz tuzu
    • 1 tatlı kaşığı dijon hardalı
    • 250 ml zeytinyağı
    • 1 kaşık limon suyu
    • 1 çay kaşığı karabiber

    TARİF

    • Sarımsakları soyun ve ezin.
    • Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp sürekli çırpın.
    • Hazırlanan sosu bir kavanoza aktarın.
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    tarif aioli aioli sos tarifi aioli sos nasıl yapılır
    En Çok Okunan Haberler
    8 yaşındaki çocuğu boğarak öldüren katili unutturmayacak iki kelime

    8 yaşındaki çocuğu boğarak öldüren katili unutturmayacak iki kelime

    Mutfakların vazgeçilmezi dev marka iflas başvurusunda bulundu

    Mutfakların vazgeçilmezi dev marka iflas başvurusunda bulundu

    Lübnan'da çağrı cihazları patladı! Dünya gözünü o markaya çevirdi... Beklenen açıklama geldi: Diğer firmayı işaret ettiler

    Lübnan'da çağrı cihazları patladı! Dünya gözünü o markaya çevirdi... Beklenen açıklama geldi: Diğer firmayı işaret ettiler

    'Çok muamma' Dalgıçlar tesadüfen fark etti

    'Çok muamma' Dalgıçlar tesadüfen fark etti

    Hala eleman sıkıntısı var! O sektörde çalışan sayısında rekor kırıldı

    Hala eleman sıkıntısı var! O sektörde çalışan sayısında rekor kırıldı

    Ümit Özat, Okan Buruk'a derbide olacakları açıkladı!

    Ümit Özat, Okan Buruk'a derbide olacakları açıkladı!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

    Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

    "Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

    "Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

    Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.