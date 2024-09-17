Aioli sos (ayoli sos) tarifi: Aioli sos (ayoli sos) nasıl yapılır?

Aioli sos (ayoli sos) tarifi hem her an elinizin altında olacak hem de lazım olduğu zaman hızlıca hazırlayabileceğiniz bir tarif. Yapımı da son derece kolay. Aşağıda bir kavanoz kadar elde edebileceğiniz malzemeler bulunmakta. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 2 diş sarımsak

1 yumurtanın sarısı

1 çay kaşığı deniz tuzu

1 tatlı kaşığı dijon hardalı

250 ml zeytinyağı

1 kaşık limon suyu

1 çay kaşığı karabiber