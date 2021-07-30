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Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu

30.07.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 9 yıl önce dahil edilen antik kentteki tapınağın merdivenli anıtsal kutsal alan giriş yapısında kazı çalışmaları yürütülüyor - Kazı koordinatörü DPÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun: - "Buradaki çalışmalarımız tamamlandıktan sonra yapı büyük oranda restore edilerek, Aizanoi'yi ziyaret edenlerin tıpkı antik dönemde olduğu gibi agoradan yürüyerek merdivenle bu anıtsal giriş kapısından tapınak alanına geçmesini hedefliyoruz"

MUHARREM CİN - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Zeus Tapınağı'nın anıtsal merdivenli giriş kapısı ortaya çıkarıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen ve il merkezine 50 kilometre uzaklıkta yer alan antik kentte, bu yıl kazılar Kütahya Müze Müdürlüğünce yürütülüyor.

Kazı koordinatörü Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, AA muhabirine, antik kentin tarihinin yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayandığını söyledi.

100 işçi ve 25 teknik personelle yürütülen kazı çalışmalarında tapınağın merdivenli anıtsal giriş kapısının ortaya çıkarıldığını anlatan Coşkun, şöyle devam etti:

"Bu sene yaptığımız çalışmalarda 2 bin yıldır ayakta duran Zeus Tapınağı'nın kutsal alanının merdivenli anıtsal giriş yapısını ortaya çıkarmaya başladık. Bu yapıya ait kalıntılar gün geçtikçe fazlalaşarak ortaya çıkarılıyor. Merdiven temellerinin büyük oranda korunmuş olduğunu görebiliyoruz. Yıkılmış olan anıtsal giriş kapısının mimari bloklarını da büyük oranda tespit edebiliyoruz. Buradaki çalışmalarımız tamamlandıktan sonra yapı büyük oranda restore edilerek, Aizanoi'yi ziyaret edenlerin tıpkı antik dönemde olduğu gibi agoradan yürüyerek merdivenle bu anıtsal giriş kapısından tapınak alanına geçmesini hedefliyoruz."

Coşkun, tapınak alanının bütünlüğü açısından anıtsal giriş kapısının ortaya çıkarılmasının önemli bir çalışma olduğunu kaydetti.

- Kazılar 51 yıl önce başladı

Aizanoi'de, Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro, tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, mozaikli hamam, ticaret borsası yapısı, sütunlu cadde, Koca Çay üzerinde ikisi ayakta kalmış 5 köprü, iki agora (çarşı), gymnasium (spor faaliyetlerinin yapıldığı alan), Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller (mezarlık), antik bir bent baraj, su yolları, kapı yapıları bulunuyor.

Roma döneminde antik kentte 80-100 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Bölgede 1970 yılından itibaren Alman arkeologlar tarafından yürütülen kazı çalışmalarını, 2010-2020 yıllarında Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü sürdürdü. Kazılar bu yıl Kütahya Müze Müdürlüğüne devredildi.

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