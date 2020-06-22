Ajax, 37 yaşındaki eski kalecisi Stekelenburg'u transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Stekelenburg ile 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Hollandalı file bekçisinin İngiltere Premier Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Ajax'a katılacağı kaydedildi.
Daha önce 2002-2011 yıllarında Ajax'ın kalesini koruyan Stekelenburg, Hollanda ekibiyle 3 şampiyonluk yaşamıştı.
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