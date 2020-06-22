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Ajax, 37 yaşındaki eski kalecisi Stekelenburg'u transfer etti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.06.2020 19:05 | Son Güncelleme

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Everton'da forma giyen eski kalecisi Maarten Stekelenburg'u kadrosuna kattı.

Ajax, 37 yaşındaki eski kalecisi Stekelenburg'u transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Stekelenburg ile 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hollandalı file bekçisinin İngiltere Premier Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Ajax'a katılacağı kaydedildi.

Daha önce 2002-2011 yıllarında Ajax'ın kalesini koruyan Stekelenburg, Hollanda ekibiyle 3 şampiyonluk yaşamıştı.

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