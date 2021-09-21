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Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Kartal, Hollanda’da galibiyet peşinde!

21.09.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 2. hafta maçında Hollanda’nın köklü kulüplerinden Ajax ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Vodafone Park’ta Borussia Dortmund’a 2-1 yenilen Beşiktaş, devler ligindeli ilk galibiyetini Hollanda’da Ajax karşısında almayı hedefliyor.

Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Kartal, Hollanda’da galibiyet peşinde!

Şampiyonlar Ligi’ne 5-1’lik Sporting Lizbon galibiyetiyle başlayan Ajax, saha ve seyirci avantajını kullanarak, temsilcimiz Beşiktaş karşısında 3 puan için yarışacak. Beşiktaş ise güçlü rakibi Ajax’a kendi evinde şoku yaşatarak, yurda galibiyetle dönmek için savaşacak.

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Ajax ile Beşiktaş mücadelesi, 28 Eylül Çarşamba günü saat 19:45’te (TSİ) Ajax’ın stadyumu Johan Cruyff Arena’da oynanacak. Mücadele, Exxen’den canlı yayınlanacak.

Evinde Alman ekibi Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu defa Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Ajax C grubunda Dortmund ile zirvede yer alırken, Beşiktaş ise 0 puanla 3. sırada yer alıyor.

TAKIMLARIN EKSİKLERİ

Temsilcimiz Beşiktaş’ta Ajax maçından önce sakatlıkların çokluğu dikkat çekiyor. N’koudou, Alex Teixeira, Umut Meraş, Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal sakatlıkları bulundukları için maçta forma şansı bulamayacak.

Ajax’ta da Davy Klassen, Sean Klaiber, Zakaria Labyad ve Maarten Stekelenburg sakatlıkları sebebiyle takımlarını eksik bırakacak.

Kaleci Onana da doping cezasından ötürü forma şansı bulamayacak.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Montero, Rosier, Rıdvan, Welinton, Souza, Atiba, Ghezzal, Pjanic, Larin, Batshuayi.

AJAX: Pasveer, Timber, Mazouri, Tagliafico, Martinez, Gravenberch, Alvarez, Tadic, Berghuis, Neres, Haller.


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