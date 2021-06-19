Ajax, Fenerbahçeli Altay Bayındır'a talip

Hollanda Eredivisie’den Ajax, Fenerbahçe’nin 2 yıl önce Ankaragücü’nden 1,5 milyon Euro’ya transfer ettiği Altay Bayındır’ı takibe aldı.

ALTAY LİSTENİN EN TEPESİNDE

Vole’nin özel haberine göre, Fenerbahçe; genç kalecisi için Ajax’tan 20 milyon Euro talep etti. Onana’nın Arsenal’e gitmesine kesin gözüyle bakılırken; buradaki boşluğu kapatmak adına Hollanda ekibinin kaleci transferi yapacağı bekleniyor. Altay Bayındır da Ajax’ın listesindeki ilk isim.

Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkarken kalesinde 31 gol görmüştü. 16 Nisan’da skafoid kemiğinde kırık yaşayan Bayındır, 6 resmi müsabakanın ardından Kayserispor maçıyla sahaya dönmüştü.

(AJANSSPOR)





