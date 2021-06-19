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Ajax, Fenerbahçeli Altay Bayındır'a talip

19.06.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır için Hollanda ekibi Ajax devreye girdi. Fenerbahçe; genç kalecisi için Ajax’tan 20 milyon Euro talep etti.

Ajax, Fenerbahçeli Altay Bayındır'a talip

Hollanda Eredivisie’den Ajax, Fenerbahçe’nin 2 yıl önce Ankaragücü’nden 1,5 milyon Euro’ya transfer ettiği Altay Bayındır’ı takibe aldı.

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ALTAY LİSTENİN EN TEPESİNDE

Vole’nin özel haberine göre, Fenerbahçe; genç kalecisi için Ajax’tan 20 milyon Euro talep etti. Onana’nın Arsenal’e gitmesine kesin gözüyle bakılırken; buradaki boşluğu kapatmak adına Hollanda ekibinin kaleci transferi yapacağı bekleniyor. Altay Bayındır da Ajax’ın listesindeki ilk isim.

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Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkarken kalesinde 31 gol görmüştü. 16 Nisan’da skafoid kemiğinde kırık yaşayan Bayındır, 6 resmi müsabakanın ardından Kayserispor maçıyla sahaya dönmüştü.

(AJANSSPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Hollanda Altay Bayındır
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