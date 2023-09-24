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  4. Ajax - Feyenoord maçında taraftar çıldırdı! Takım 3-0 geriye düştü, maç kalıcı olarak tatil edildi..

Ajax - Feyenoord maçında taraftar çıldırdı! Takım 3-0 geriye düştü, maç kalıcı olarak tatil edildi..

24.09.2023 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Eredivisie’in 6. haftasında Ajax ile Feyenoord arasında oynanan karşılaşma sahaya atılan meşaleler nedeniyle tatil edildi. Müsabaka; Feyenoord'un 3-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, 55. dakikada Ajax kalesi tarafına atılan meşaleler ve tekrar tekrar atılan havai fişekler nedeniyle kalıcı olarak ertelendi.

Ajax - Feyenoord maçında taraftar çıldırdı! Takım 3-0 geriye düştü, maç kalıcı olarak tatil edildi..

Hollanda Eredivisie 6. hafta maçında Ajax ile Feyenoord, Johan Cruyff Arena’da karşı karşıya geldi. Konuk ekip Santiago Gimenez’in 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Meksikalı oyuncu 9 dakika sonra farkı 2’ye çıkartan golü kaydederken, 37. dakikada ise Igor Paixao’ya golünde ise asist yaptı.

ÖNCE ARA VERİLDİ

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Mücadelenin 44. dakikasında sahaya atılan meşaleler nedeniyle hakem Serdar Gözübüyük, maçı durdurdu ve yardımcı hakemleri yanına çağırarak soyunma odasına gitti.

İKİNCİ YARI YENİ BAŞLAMIŞKEN...

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Bir süre sonra sahaya gelerek maça devam edilirken, maçın 55. dakikasında Ajax kalesi tarafına atılan meşaleler ile oyun yeniden durduruldu. Hakem, oyuncuları soyunma odasına yönlendirirken, karşılaşma tatil edildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Eredivisie’den konuyla yapılan açıklamada, sahada tekrarlanan havai fişek gösterilerinden dolayı maçın kalıcı olarak durdurulduğu ve mücadele ile ilgili kararın daha sonra verileceği açıklandı.

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