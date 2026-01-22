Ajax futbol direktörü hem Torreira hem Alvarez için geldi! Transferde beklenmedik gelişme

Şampiyonlar Ligi'nde son haftalar öncesine kadar sadece 6 puan toplayarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Ajax'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hollanda devi transfer operasyonunda gözünü Türkiye'ye çevirirken, hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli yıldız isimleri listesine aldığı belirtildi.

HOLLANDA BASINI DUYURDU! TORREIRA VE ALVAREZ...

Hollanda basınından Telegraaf'ın ahberine göre; Ajax Futbol Direktörü Marijn Beuker, dün gece İstanbul'a geldi.

6 numara arayışını sürdüren Beuker'in; Lucas Torreira ve Edson Álvarez'in menajerleriyle temas kurması bekleniyor.

N'Golo Kante transferi gerçekleşirse Edson Alvarez'in forma bulma şansı azalacak ve Alvarez, Dünya Kupası öncesi düzenli forma giymek istiyor.

ALVAREZ DÜŞÜNÜLMÜYOR!

Fenerbahçe, sezonun kalanında olağanüstü bir performans sergilemediği sürece, Edson Alvarez’in 22 milyon euroluk bonservisini almayı düşünmüyor. Alvarez’den sezon bitene kadar orta saha ve stoper rotasyonunda maksimum katkı alınıp teşekkür edilecek.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI...

Ajax Futbol Direktörü Marijn Beuker, Galatasaray-Atletico Madrid maçı öncesi Edson Alvarez'in menajeriyle birlikte görüntülendi. Bu görüntüler sonrası transfer dedikoları iyice yayılırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.