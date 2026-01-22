SPOR

Ajax futbol direktörü hem Torreira hem Alvarez için geldi! Transferde beklenmedik gelişme

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Hollanda futbolunun dev takımlarından Ajax'ın futbol direktörü Marijn Beuker dün gece transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Öte yandan Beuker, Galatasaray-Atletico Madrid maçını da izleyerek çeşitli irtibatlarda bulundu. Hollanda basınının iddiasına göre ise direktör Galatasaraylı Torreira ve Fenerbahçeli Edson Álvarez'in menajerleriyle bir araya geldi. İşte detaylar...

Burak Kavuncu
Edson Alvarez

Edson Alvarez

MEK Meksika
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Şampiyonlar Ligi'nde son haftalar öncesine kadar sadece 6 puan toplayarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Ajax'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hollanda devi transfer operasyonunda gözünü Türkiye'ye çevirirken, hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli yıldız isimleri listesine aldığı belirtildi.

Ajax futbol direktörü hem Torreira hem Alvarez için geldi! Transferde beklenmedik gelişme 1

HOLLANDA BASINI DUYURDU! TORREIRA VE ALVAREZ...

Ajax futbol direktörü hem Torreira hem Alvarez için geldi! Transferde beklenmedik gelişme 2

Hollanda basınından Telegraaf'ın ahberine göre; Ajax Futbol Direktörü Marijn Beuker, dün gece İstanbul'a geldi.

6 numara arayışını sürdüren Beuker'in; Lucas Torreira ve Edson Álvarez'in menajerleriyle temas kurması bekleniyor.

Ajax futbol direktörü hem Torreira hem Alvarez için geldi! Transferde beklenmedik gelişme 3

N'Golo Kante transferi gerçekleşirse Edson Alvarez'in forma bulma şansı azalacak ve Alvarez, Dünya Kupası öncesi düzenli forma giymek istiyor.

ALVAREZ DÜŞÜNÜLMÜYOR!

Ajax futbol direktörü hem Torreira hem Alvarez için geldi! Transferde beklenmedik gelişme 4

Fenerbahçe, sezonun kalanında olağanüstü bir performans sergilemediği sürece, Edson Alvarez’in 22 milyon euroluk bonservisini almayı düşünmüyor. Alvarez’den sezon bitene kadar orta saha ve stoper rotasyonunda maksimum katkı alınıp teşekkür edilecek.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI...

Ajax futbol direktörü hem Torreira hem Alvarez için geldi! Transferde beklenmedik gelişme 5

Ajax Futbol Direktörü Marijn Beuker, Galatasaray-Atletico Madrid maçı öncesi Edson Alvarez'in menajeriyle birlikte görüntülendi. Bu görüntüler sonrası transfer dedikoları iyice yayılırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Aston Villa Aston Villa

