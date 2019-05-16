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Ajax, Hollanda Ligi şampiyonluğunu 100 bin taraftarıyla kutladı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 16.05.2019 19:21 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Tottenham'a dramatik bir şekilde elenen Ajax, Hollanda Ligi'nde ipi göğüslemişti. Hollanda’da şampiyonluğa ulaşan Ajax’ın kutlamalarına 100 bin taraftar katıldı.

Hollanda Ligi’nde şampiyon olan Ajax, şampiyonluk kutlamalarını 100 bin taraftarıyla beraber gerçekleştirdi.

Amsterdam’da toplanan Ajaxlı taraftarlar coşkuyla şampiyonluğu kutlarken bu anlar havadan görüntülendi.

Ajax, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda 1-0 yendiği Tottenham'a kendi sahasında 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

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Ajax

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