Ajax, Hollanda Ligi şampiyonluğunu 100 bin taraftarıyla kutladı

Hollanda Ligi’nde şampiyon olan Ajax, şampiyonluk kutlamalarını 100 bin taraftarıyla beraber gerçekleştirdi.
Amsterdam’da toplanan Ajaxlı taraftarlar coşkuyla şampiyonluğu kutlarken bu anlar havadan görüntülendi.
Ajax, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda 1-0 yendiği Tottenham'a kendi sahasında 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.
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