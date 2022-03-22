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  4. Ajax'ın kalecisi Onana ölümle burun buruna geldi!

Ajax'ın kalecisi Onana ölümle burun buruna geldi!

22.03.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası elemeleri için ülkesine giden Ajax'ın kalecisi Andre Onana trafik kazası geçirdi. Arabası adeta hurdaya dönen yıldız futbolcunun kazadan burnu bile kanamadan çıkması şaşkınlık yarattı.

Ajax'ın kalecisi Onana ölümle burun buruna geldi!
Andre Onana

Andre Onana

KMR Kamerun
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Ajax
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Ajax'ın Kamerun'lu kalecisi Andre Onana, ülkesinin Cezayir ile oynayacağı maç öncesi trafik kazası geçirdi.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Andre Onana olay sırasında Kamerun'un Doala'daki milli takım kampına gidiyordu. İki aracın da ön tarafı ciddi hasar alırken, 25 yaşındaki file bekçisinin kazadan yara almadan kurtulduğu yazıldı. Hatta Onana, kaza sonrası arabadan yürüyerek çıktı.

Onana'nın kazanın ardından hastaneye giderek kontrolden geçtiği ve Cezayir maçında forma giymeye hazır olduğu söylendi.

Kamerun, Katar'daki 2022 Dünya Kupası elemelerinin ilk ayağında Cuma günü 18:00'de Cezayir ile karşılaşacak. Rövanş maçı önümüzdeki Salı saat 21:30'da oynanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Kamerun
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