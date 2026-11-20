Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde yaşadığı puan kayıplarının ardından ara transfer dönemi için kadro planlamasına hız verdi. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Kim Min-Jae'yi yeniden gündemine aldı.

SAVUNMAYA KİM MİN-JAE TAKVİYESİ

Sezon başında Nathan Ake'yi kadrosuna katan ancak Hollandalı futbolcunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, savunma için yeni bir alternatif üzerinde duruyor.

Teknik heyetin doğrudan ilk 11'de forma giyebilecek bir stoper istemesi üzerine harekete geçen yönetim, listenin ilk sırasına Kim Min-Jae'yi yerleştirdi. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Güney Koreli futbolcu için Bayern Münih ile ilk temas kuruldu ve oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi alındı.

BAYERN MÜNİH'TEN YANIT GELDİ

Alman ekibinden Fenerbahçe'ye gelen yanıtta, 30 yaşındaki savunmacının 20 milyon Euro karşılığında takımdan ayrılabileceği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim, Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'ye dönmeye olumlu yaklaşması halinde Bayern Münih ile resmi görüşmelere başlamayı planlıyor.

ÖNCELİK KİRALAMA FORMÜLÜ

Transferi daha uygun maliyetle sonuçlandırmak isteyen Fenerbahçe, ilk etapta Alman kulübünü zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama formülüne ikna etmeye çalışacak.

Bayern Münih'in bu teklife sıcak bakmaması durumunda ise pazarlıkların 20 milyon Euro olarak belirlenen bonservis bedelinin düşürülmesi üzerinden yürütülmesi bekleniyor.

712 DAKİKA SAHADA KALDI

Kim Min-Jae, Bayern Münih formasıyla bu sezon 10 karşılaşmada görev aldı. Güney Koreli stoper, söz konusu mücadelelerde toplam 712 dakika sahada kaldı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen deneyimli futbolcunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.