Ajax Ryan Babel'in sözleşmesi feshetti!

Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'e büyük şok. Ajax yetkilileri, Huntelaar, Nouri ve Ryan Babel'e mektup göndererek sözleşmelerinin feshedildiğini bildirdi.
Galatasaray, sezon başında serbest transfer olarak kadrosuna kattığı Ryan Babel'i gösterdiği kötü performans sonrasında Ajax'a kiralamıştı. Ocak ayında Hollanda ekibinin yolunu tutan deneyimli futbolcu, eski takımında da tutunamadı.
Ajax, Babel ile yollarını ayırdı. Sözleşmesi feshedilen yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takıma dönmesi bekleniyor.
Hollanda gazetesi De Telegraaf'ta yer alan habere göre köklü kulüp, Babel ile birlikte 2 futbolcuyu daha gönderdi. Ajax yetkilileri, Huntelaar, Nouri ve Ryan Babel'e mektup göndererek sözleşmelerinin feshedildiğini bildirdi.
Corona virüsü nedeniyle Hollanda'da ligler süresiz olarak askıya alınmıştı. İddiaya göre Ajax, bu sezonun geri kalanının belirsiz olmasından dolayı, gelecek sezon takımda düşünülmeyen isimleri gönderdi.
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