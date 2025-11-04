SPOR

Ajax teknik direktörü John Heitinga'dan Galatasaray maçı öncesi açıklama geldi! ''Kasper Dolberg ve Steven Berghuis yarın yok''

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak Ajax’ta teknik direktör John Heitinga maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Heitinga’nın ‘‘Kasper Dolberg ve Steven Berghuis yarın forma giyemeyecek’’ sözleri bu önemli maç öncesi dikkat çeken detaylar arasında yer aldı…

Burak Kavuncu
Steven Berghuis

Steven Berghuis

HOL Hollanda
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Ajax
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi’nde yoluna 3 maçta aldığı 2 galibiyetle devam eden Galatasaray’da gözler Ajax maçına çevrilmişken, Hollanda ekibinde teknik direktör John Heitinga maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Heitinga’nın basın toplantısındaki açıklamaları…

‘‘GALATASARAY ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM!’’

Ajax teknik direktörü John Heitinga dan Galatasaray maçı öncesi açıklama geldi! Kasper Dolberg ve Steven Berghuis yarın yok 1

Ajax TD John Heitinga, "Galatasaray güçlü bir takım. Çok hızlı oyuncuları var. Bu takıma çok fazla alan bırakmamanız lazım. Çok sıkı oynamamız lazım. Topu kaybetmememiz lazım. Galatasaray ilk yarılarda çok daha iyi oynuyor. Çok iyi bir golcüleri var." dedi.

‘‘YARIN BİRKAÇ GOL ATABİLİRİZ…’’

Ajax teknik direktörü John Heitinga dan Galatasaray maçı öncesi açıklama geldi! Kasper Dolberg ve Steven Berghuis yarın yok 2

Ajax TD John Heitinga, "Galatasaray'a karşı iyi oynayacağımızı zannediyorum. Galatasaray bize birkaç yer açacak gol atabilmemiz için. Yarın birkaç gol atabiliriz." ifadelerinde bulundu.

‘‘MAALESEF BİZİ ZORLAYACAK…’’

Ajax teknik direktörü John Heitinga dan Galatasaray maçı öncesi açıklama geldi! Kasper Dolberg ve Steven Berghuis yarın yok 3

Soru: Galatasaray'daki hızlı oyuncuları nasıl durdurmayı düşünüyorsunuz?

Ajax TD John Heitinga: "Maalesef bizi yarın zorlayacak gibi. Hepimiz takım halinde oynamalıyız. Top daha fazla bizde olursa büyük ihtimalle onu daha fazla durdurabiliriz."

SAKATLIKLARI DUYURDU!

Ajax teknik direktörü John Heitinga dan Galatasaray maçı öncesi açıklama geldi! Kasper Dolberg ve Steven Berghuis yarın yok 4

Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, "Kasper Dolberg ve Steven Berghuis yarın forma giyemeyecek." dedi. Öte yandan Chelsea'ye kaybedilen 5-1'lik maçta direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor, cezası nedeniyle yarınki müsabakada forma giymeyecek.

‘‘DROGBA VE IBRAHIMOVIC BENZETMESİ...’’

Ajax teknik direktörü John Heitinga dan Galatasaray maçı öncesi açıklama geldi! Kasper Dolberg ve Steven Berghuis yarın yok 5

Ajax TD John Heitinga, "Osimhen ve Sané öyle oyuncular ki sen sadece hayal edebilirsin. Galatasaray'ın çok kaliteli bir kadrosu var. Osimhen'i birine benzetecek olursam bu iki kişi olur; biri Drogba diğeri Ibrahimovic. Hem güçlü hem hızlı hem vücut yapısı çok iyi. Ona dikkat etmemiz lazım." diyerek sözlerine son verdi.

En Çok Aranan Haberler

