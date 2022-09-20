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Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı olay oldu! Çeşme Belediye Başkanı paylaştı

20.09.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

76 yaşındaki usta sanatçı Ajda Pekkan, Çeşme Amfitiyatro'da konser verdi. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Süperstar ile çektiği selfie pozunu sosyal medyadan paylaştı. Ajda Pekkan'ın konserde çekilmiş filtresiz fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü.

Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı olay oldu! Çeşme Belediye Başkanı paylaştı

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ajda Pekkan sahneye çıkmıştı.

BELEDİYE BAŞKANI, HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Sahneye çıkarak Çeşme halkına seslenen Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Ajda Pekkan'la sahnede hatıra fotoğrafı çekip, sosyal medya hesabından yayınladı.

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Paylaşımı gören herkes Pekkan'ın yüzüne odaklandı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda fotoğraflarına filtre uygulayan ve konserde de özel fotoğrafçısı olan 76 yaşındaki şarkıcının son hali ise hayranlarını şaşırttı.

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Görünümüne özen gösteren Süperstar birçok kez estetik operasyon geçirmişti.

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