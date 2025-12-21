Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete aşkı doludizgin! Yeni poz geldi

Dizi setinde tanışıp 2015 yılında evlendiği Bülent Şakrak ile 2023’te tek celsede yollarını ayıran Ceyda Düvenci, özel hayatında yeniden mutluluğu yakaladı. Boşanma sonrası radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan Düvenci, hem özel hayatı hem de kariyerindeki yeni adımlarla dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu ve sunucu, bu kez sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete ile verdiği samimi pozları paylaşınca takipçilerden beğeni yağmuru gecikmedi.

Kısa sürede binlerce beğeni alan karelerin altına, “Aşk kadına iyi geldi”, “Yüzü hep gülsün”, “Aşk yaradı” gibi yorumlar yapıldı.

Ceyda Düvenci geçtiğimiz aylarda sevgilisinin doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

“Sevgilim, biricik aşkım, eşim, yol arkadaşım, her bir detayına hayran olduğum, iyi ki doğdun. Gözünün ışığı sönmesin, gülüşün eksilmesin, yeni yaşında tüm dileklerin gerçek olsun, sağlıkla, bereketle, başarıyla önce kızınla, annenle, benimle ve tüm sevdiklerinle geçsin her günün… Kalbine biz olmamıza sebep olan o güzel duygunun düştüğü ana her gün şükrediyorum. Seninle yaş almak, yaşlanmak çok büyük bir heyecan, şans ve mutluluk benim için. İyi ki yollarımız kesişti, iyi ki bu mucizeyi yaşıyoruz birlikte… Seni çok seviyorum, sonuna kadar her yeni yaşımızda el ele olacağımız için çok şanslı hissediyorum…”