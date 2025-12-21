Özlem Öz'ten tepki çeken sözler: "Oğlum bebeklerle oynuyor! Ülkemizde LGBT..."

Dilan Polat'ın tutuklanması sürecinde gündeme gelen fenomenlerden biri de Özlem ve Tayyar Öz çiftiydi. Paylaştıkları, reklamlar ve iş birlikleriyle milyonlarca takipçiye sahip olan Özlem ve Tayyar Öz dolandırıcılık suçlamasıyla uzun süre gündemde kaldı.

Haklarında 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan da dava açılan çiftten Özlem Öz yine tepki çeken videolarla gündeme geldi.

Öz küçük oğlunun, kız kardeşlerinin bebekleriyle oynamasından rahatsız oldu. Öz "Ben şöyle düşünüyorum erkek çocuklarında kafa karışıklığına sebep olabilir. Babası da böyle düşünüyor Emir Ege'nin bazı şeylerle oynamasını yasaklıyor; bebeklerle, renkli kıyafetlerle... Ülkemize bakınca çok fazla LGBT görüyoruz. Emir Ege ablaları neyle oynasa ona karşı eğilim var" dedi.

Fenomen devamında "Erkek çocukları topuklu ayakkabılardan, bebeklerden uzak tutmak gerekiyor" ifadeleriyle dikkat çekti.

Fenomenin sözlerine "Açıklama buram buram cehalet kokuyor", "Yazık bu insanlar çocuk yetiştiriyor", "Çocukları nasıl kullanıyor ya", "Annesi sensen çocuğun sağlıklı biri olma oranı kaç sence" tepkileri geldi.