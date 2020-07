AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: “Ayasofya’da cuma namazını hep birlikte kılacağız”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Ayasofya’da cuma namazını hep birlikte kılacağız” dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı. İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Ahlatcı, parti çalışmaları hakkında bilgi aldı. 86 yıldır özlemle beklenilen ve Fatih Sultan Mehmet’in vasiyeti olan Ayasofya Camii’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ibadete açıldığını belirten Ahlatcı, Türkiye’nin kendi topraklarında bulunan ve fethin en önemli sembolü olan Ayasofya ile ilgili verdiği karara her ülkenin saygı duyması gerektiğinin altını çizerek, Ayasofya Camii’nde 24 Temmuz’da ilkcuma namazını hep birlikte kılacaklarını ifade etti. Ayasofyanın Müslümanlık için önemli olduğunu belirten Ahlatcı, “Özellikle İstanbul’un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya için yaptıkları, söyledikleriyle, Ayasofya’nın değeri arttı. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya’nın günümüze kadar gelmesinde büyük rol oynadı” diye konuştu.

Ayasofya Camii’nin 1923’te Cumhuriyet’in ilanından sonra cami olarak kullanılmaya devam etse de 1931’de kapatıldığını, 1935 yılında da müzeye dönüştürüldüğünü hatırlatan Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesinin çok yanlış olduğu sözlerini hatırlatarak, “31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nin ardından Cumhurbaşkanımız Ayasofya Camii’nin ibadete açılması yönünde adım atabileceklerini söylemiş ve bugün o adımlar atılmaya başlanmıştır” diye konuştu.

AK Parti Kadın Kollarına da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ahlatcı, “AK Parti’nin bugünlere gelmesinde hanım kardeşlerimizin yaptığı çalışmalar göz ardı edilemez. Gece gündüz demeden sokak sokak, cadde cadde girmediğiniz hane kalmadı. Sizlerin sayesinde 18 yıldır her seçimden zaferle çıkıyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanınızdayım” dedi.

AK Partili kadınlara tavsiyelerde bulunan Ahlatcı, hangi görevde olurlarsa olsunlar görevlerini en iyi şekilde yapmalarını istedi. Çocukların ve gençlerin geleceği için canla başla çalışılması gerektiğini söyleyen Ahlatcı, "Her biriniz her şeyden önce birer annesiniz. Anne olmanız çocuklarınızın geleceğini düşündürmeyi gerektiriyor. Çocuğunuzun geleceğini düşünürken de vatanı düşünmek gerekiyor” sözleriyle konuşmasını tamamladı.