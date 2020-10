AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;

’Her şeyimizle can Azerbaycan’ın yanındayız’

Azerbaycan- Ermenistan savaşını değerlendiren Kavuncu, “Ermenistan hiçbir zaman tarihin hiçbir döneminde hakiki bir devlet olamamış, hep birilerinin kuklası ve maşası olmuş, Osmanlı Devleti döneminde de millet-i sadıka kabul ettiğimiz Ermeniler, Osmanlı’yı tabiri caizse sırtından hançerlemiştir. Son dönemde de dost, kardeş, can Azerbaycan’da özellikle Hocalı’da ve Karabağ’da katliamlar yapmıştır. En son sivil yerleşim alanlarını bombalayarak yeniden tacizde bulunması neticesinde böyle bir olay meydana geldi. Biz de Türkiye olarak, millet olarak topyekûn, yani “iki millet tek devlet” düsturuyla en başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımızla, her şeyimizle can Azerbaycan’ın yanındayız” ifadelerini kullandı.