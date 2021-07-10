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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'de ilçe teşkilatı ve pazar ziyareti yaptı

10.07.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'de ilçe teşkilatı ve pazar ziyareti yaptı

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçime 23 aylık bir süre kaldığını belirterek, "Bu süreçte televizyonda görüyorsunuz, birileri AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkede olmaması noktasında ne gerekiyorsa yapacak işleri bugünden başlatmış vaziyette. 'Nasıl bir algı operasyonu yapabiliriz' onun derdindeler. Ama başaramayacaklar bizler dimdik ayaktayız." dedi.

Dağ, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı'nı ve cumartesi pazarını ziyaretinde esnafla sohbet etti.

Başkanlıkta konuşma yapan Dağ, siyasetin ve hizmet üretmenin neredeyse yarısından fazlasının iletişimle alakalı olduğunu belirterek, siyasetten ayrılıp Ödemiş'e geldiğinde "bu doğalgazda, bu hastanede, bu yolda bizim katkımız var" demek istediğini ifade etti.

Teşkilatın, partilerinin omurgası olduğunu dile getiren Dağ, şunları kaydetti:

"Önümüzde 23 aylık bir dönem var. Ay ay seçime hızla gidiyoruz, televizyonda görüyorsunuz, birileri AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkede olmaması noktasında ne gerekiyorsa yapacak işleri bugünden başlatmış vaziyette aslında önceki seçimlerde de bu süreçleri başlatmışlardı. Ama 2014'te 3 ay kala, şimdi ise neredeyse 2 sene önce sadece yalan ve iftira üzerine kurulan bir kampanya başlattılar.

Ben tanıtım, medya başkanı olarak açıkçası bunların yalanlarını takip etmekte zorlanır hale geldim. Her gün 3-5 tane ya taşeron medya aracılığıyla ya da siyasetçiler tarafından sürekli dile getiriyorlar. Nasıl bir algı operasyonu yapabiliriz onun derdindeler. Ama başaramayacaklar, bizler dimdik ayaktayız. Heyecanımızla coşkumuzla milletimize inancımızda gram bir eksilme yok. Cumhurbaşkanımızla Diyarbakır'daydık. Diyarbakır sokaklarının Cumhurbaşkanımıza teveccühünü partimize teveccühünü gösterdiler. Bizler de bundan çok mutlu olduk."

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