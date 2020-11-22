AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Kastamonu İl Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Şimdi sırf adalet ve hukuk sözcüğü üzerinden birilerinin tahliye edilmesiyle alakalı ortaya konulan düşünce, sadece adalet için gerekli olan bir durum mudur? Adalet bunu mu gerektirir? Adalet deyince aklınıza bir sanığın, şüphelinin tahliyesi mi geliyor? Mağdurlar hiç aklınıza gelmiyor mu?" dedi.

Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Kastamonu 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 18 yıldır millete faydalı olma yolunda çalıştıklarını söyledi.

AK Parti'nin sürekli yeni hizmetler ortaya koyduğunu anlatan Dağ, S-400'lere yönelik eleştirileri hatırlattı.

"(Alamazsınız) dediler, aldık. (Getirildi, depoda çürüyecek) dediler, depoda çürümedi, kurulumları yapılmaya başlandı. (Kurulamaz, aktif hale getirilemez) dediler, onlar da aşama aşama geçti. Şimdi bir merhaleye daha geçtiler." diyen Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

"(Biz S-400'leri alınsa da kurmayacağız), yani bize (Kuramazsınız) diyenler, (Bizi iktidar yaparsanız biz bu S-400'leri kurmayız) diyorlar. (Libya'da ambargoyu Türkiye deldi) diyorlar. Bunlar kötü tarafta olanlar, şunu hiç anlamıyorlar; bugüne kadar birilerinden medet umdular, birilerinden istekleri oldu, talepleri oldu ama bu millete iyice yabancılaşmış vaziyettesiniz."