AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ağrı'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demek krizin, kaosun ve kargaşanın olmadığı ya da parlamenter sisteme oranla daha az olduğu sistem demektir. Dolayısıyla 50+1'den taviz vermeyeceğiz" dedi.

Yavuz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ağrı'da Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

İl merkezi ve ilçelerden gelen partililere hitap eden Yavuz, Ağrı'ya girdiğinde değişimi fark ettiğini ve yapılan yatırımlarla kentin güzelleştiğini söyledi.

Ağrı'da ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesine atıfta bulunan Yavuz, İstanbul'da ise otobüslerin çalışamaz duruma geldiğini belirtti.

Yavuz, şöyle konuştu:

"İş başına gelene kadar 'Belediyenin 80 bin çalışanı var, çok fazla, zaten kaynaklar oraya harcanıyor'. Arkadaşlar, bunların söylemleri ve eylemleri aynı şey değil. Bunlar istismarcı, bunlar yalanın siyasetini yapıyor. 'AK Parti döneminde ne kadar fazla kişiyi işe almışlar' diye suçluyorlar ama arkasından 45 bin kişi daha işe alıyorlar. 'Biz sadece liyakate ve ehliyete önem vereceğiz.' diyorlar ama AK Parti'ye yakındır diye 14 bin kişiyi işten atıyorlar. Hemen gelir gelmez çarşaflı bir hanımefendinin evine gidip görüntü veriyorlar ama sonrasında kimlerle iş tutuğu çok net ortadadır."

Yavuz, vatandaşların memlekete en büyük katkısının Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri 20 yıldır Türkiye'nin başında tutmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de öğrenilmiş çaresizliği yerle bir ettiğini dile getiren Yavuz, "Bize 'Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülke için ne yaptı?' diye sorulduğunda buradan İstanbul'a köprü olacak kadar büyük işler yaptığını hep söyleyebiliriz. Tayyip Bey'in Türkiye'ye kazandırdığı birçok şey var. Bunları saymakla bitiremeyiz. Benim indimde bir numara olan Cumhurbaşkanımızın bu millete öz güven kazandırmasıdır, öğrenilmiş çaresizliklerin paramparça edilmesidir, prangaların sökülüp atılması ve zincirlerin kopartılmasıdır. Allah başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

- "Türkiye'nin lehine olan da Allah'ın izniyle AK Parti'nin aleyhine olmaz"

Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birçok kolaylığı beraberinde getirdiğini söyledi.

"Birileri bize diyor ki 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sizin aleyhinize olmadı mı? Siz 2020 yılında yüzde 34 ile iktidara gelirken şimdi yüzde 50+1 olmadan yürütme alınamıyor, siz kendi kendinize etmişsiniz." ifadelerini kullanan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anlamıyorlar. Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Yeter ki memleketin hayrına olsun, bizim aleyhimize de olabilir'. İşte böyle dediğimiz için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var. Bu milletin hayrınadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demek krizin, kaosun ve kargaşanın olmadığı ya da parlamenter sisteme oranla daha az olduğu sistem demektir. Dolayısıyla 50+1'den taviz vermeyeceğiz çünkü bu velev ki AK Parti'nin aleyhine olsun, Türkiye'nin lehine olduğu için böyle düşünüyoruz. Türkiye'nin lehine olan da Allah'ın izniyle AK Parti'nin aleyhine olmaz. AK Parti ve Türkiye'nin kaderi artık adeta bir olmuştur ve iç içe geçmiştir."

Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha çok destek verilmesi gerektiğini kaydederek, anketlere de baktıklarını ve bir sonraki seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilebileceğini sözlerine ekledi.

Toplantıya AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

