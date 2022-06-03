AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım terör operasyonlarını değerlendirdi:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "5 yıl önce terör bu ülkenin birinci sırasındaydı, artık birinci sırasında değil. Ülkemizin her tarafına vatandaşlarımız rahatça seyahat edebiliyor, işlerini güçlerini yapabiliyor. Elhamdülillah güvenlik sağlandı." dedi.

Yıldırım, Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulunun açılış törenine katılmak üzere geldiği Çankırı'da, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Bakan Özer ile Çivitcioğlu Medresesi'ne geçen Yıldırım, bir gazetecinin "olası Suriye operasyonu"yla ilgili sorusu üzerine, Suriye operasyonlarının bugünün meselesi olmadığını belirterek, "Hatırlarsanız 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra başbakanlığım dönemimde ağustos ayının başında Fırat Kalkanı operasyonu yaptık. Daha sonra yılbaşında Zeytin Dalı, daha sonra Barış Pınarı harekatları yapıldı. Güney sınırımız en uzun sınırımız. Suriye'de bir iç savaş olduğu için, onlar da sınırlarına sahip olamadığı için buradaki terör unsurlarının ülkemize, milletimize zarar vermesini önlemek amacıyla sınırlarımız boyunca güvenlik kuşağı oluşturma çalışması başlatılmıştır. Ülkemizin toprak bütünlüğüne, vatandaşımızın can ve mal güvenliğine yönelen her türlü tehdidi bertaraf etmek bizim görevimiz. İçerde olduğu gibi dışarda da teröristi yok etmek asli görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Kahraman Mehmetçiğin bu çerçevede gece gündüz demeden faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Yıldırım, "5 yıl önce terör bu ülkenin birinci sırasındaydı, artık birinci sırasında değil. Ülkemizin her tarafına vatandaşlarımız rahatça seyahat edebiliyor, işlerini güçlerini yapabiliyor. Elhamdülillah güvenlik sağlandı. Bunun sürdürülebilir olması da önemli. Bunun için de bu faaliyetler devam edecek. Bundan kimsenin gocunmasına gerek yok. Bunlar saçma sapan, zırva uydurma şeyler. Türkiye bu işleri yönetecek güçte. Türkiye 15 Temmuz'u görmüş bir ülke. 17-25 Aralık'ı görmüş, ardından 3 ay sonra seçim yapmış bir ülke. Bunlar seçimleri kaybedecekleri korkusuyla, seçim üzerine şayia çıkarma gayretinden başka bir şey değil." diye konuştu.

