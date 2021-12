AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Trabzon İl Başkanlığında konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ümitsizliğe kapılmaya asla yer yok, ne yaptığını bilmeyenlerin, ne yapacağını bilmeyenlerin hayal dünyasına, Kaf Dağı'nın arkasındaki o hayallere kapılarak Türkiye'nin her hangi bir şekilde vakit kaybetmesine gerek yok diyorum." dedi.

Partisinin, Atatürk Alanı'ndaki İl Başkanlığını ziyaret eden Kurtulmuş, İl Başkanı Sezgin Mumcu'dan teşkilatın çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, şeref defterini imzaladı.

Trabzon'da iki gündür devam eden programlarına ilişkin gazetecilere bilgi veren Kurtulmuş, programlarda Trabzon'un tamamını temsil eden farklı topluluklarla görüşme, dertleşme imkanı bulduklarını aktardı. Kurtulmuş, AK Parti'nin tüm kademeleri ile Türkiye'nin her yerinde günün 24 saatini milletle birlikte geçiren bir anlayış içinde siyasete devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Biz hiçbir zaman fildişi kulelerde oturarak siyaset yapmadık. Biz hiçbir zaman Kaf Dağı'nın arkasındaki hayalleri satarak da siyaset yapmadık. Hayatın realiteleri içerisinde, günün gerçekleri içerisinde, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini en iyi şekilde anlamaya ve buradan sonuçlar çıkarmaya gayret eden ve bunun için de her seçimde milletin sandıktan büyük bir şekilde destekleyerek çıkartmış olduğu bir siyasi hareketiz. Milletimizin beklentilerini biliyoruz, farkındayız, bazı sıkıntılarımızın olduğunun da farkındayız ama milletimiz, 'Bu sıkıntıları yine çözecek olan AK Parti'dir' diyerek, 'Recep Tayyip Erdoğan'dır' diyerek bize olan güvenini ifade ediyor."

Siyasetteki ana amaçlarının halkın duasını, Allah'ın rızasını kazanmak olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Buna inanan bir kitle olarak şartlar ne olursa olsun, zorluklar ne olursa olsun Türkiye'nin içerisinden geçmiş olduğu süreçlerde hangi badirelerle karşı karşıya kalırsak kalalım, hiç niyetimizi ve moralimizi bozmadan, hedeflerimizden asla taviz vermeden, Türkiye'de milletimizin geleceği ile ilgili ortaya koymuş olduğumuz büyük hedeflerimizi, hayallerimizi güncelleyerek yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Her şey inşallah çok daha iyi olacak"

Numan Kurtulmuş, iki temel hedefleri olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bunlardan birisi Türkiye'nin içine dönük, milletimize karşı 84 milyon vatandaşımıza karşı sorumluluğumuz olan yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurmak idealidir. Ekonomiden sosyal hayata kadar, dış politikadan Türkiye'nin sanayideki gelişmesine kadar, Türkiye'nin özellikle milli harp sanayisindeki güçlüğünden, çarşının pazarın çok güçlü bir şekilde ayakta durmasına kadar yani tezgahın dağılmamasına kadar her alanda çok güçlü bir Türkiye'yi kurarak yolumuza devam etmek hedefimizi sürdürüyoruz, takipçisi oluyoruz. Özellikle bu istikamette vatandaşlarımızın bizden beklentilerini de en iyi şekilde dinleyerek karşılamaya gayret ediyoruz."

İkinci hedeflerinin ise bütün dünyaya, insanlığa karşı olan sorumlulukları olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "O da hakkaniyetli, adaletli, yeryüzünde bütün milletlerin gerçekten çok iyi bir şekilde temsil edildiği yeni bir küresel sistemin kurulması, adaletli bir sistemin kurulması yani 'Dünya beşten büyüktür.' diyerek özetlediğimiz, dünyadaki adaletli, merhametli, hakkaniyetli bir dünya sisteminin hem ekonomik anlamda hem siyasal anlamda kurulmasının zaruri olduğu konusundaki görüşlerimizdir ve bu istikametteki yürüyüşümüzdür." dedi.

Kurtulmuş, tarihin özeti olan şehirlerinden Trabzon'da konuştuklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimize yakışır güçlü bir Türkiye'yi kurabilmek her zaman için hedefimiz oldu ve bundan asla vazgeçmedik. Trabzon'da gördüğümüz bu destekten, buradaki olumlu havadan dolayı da Trabzon halkımıza sizlerin vesilesiyle bir kere daha selamlarımızı, hürmetlerimizi ifade ediyorum. Her şey inşallah çok daha iyi olacak. Ümitsizliğe kapılmaya asla yer yok, ne yaptığını bilmeyenlerin, ne yapacağını bilmeyenlerin hayal dünyasına, Kaf Dağı'nın arkasındaki o hayallere kapılarak Türkiye'nin her hangi bir şekilde vakit kaybetmesine gerek yok diyorum. 2023'te milletimizin desteği ile çok güçlü bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yeniden cumhurbaşkanı olarak seçerek, AK Parti'yi de açık ara birinci parti olarak sandıklardan çıkararak yolumuza devam edeceğiz."

Numan Kurtulmuş, daha sonra teşkilat mensupları ve ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.