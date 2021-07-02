AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Denizli'de gündemi değerlendirdi:

DENİZLİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, tüm kamuoyu anketlerinde AK Parti'nin açık arayla birinci parti olduğunu belirterek, "Kendisini iktidara namzet görenlerin geride nal topladıkları açıktır, ortadadır. İstiyorlarsa kendi anketlerini de kendileri açıklasın." dedi.

Denizli programı kapsamında Pamukkale ilçesindeki Çamlık Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Türkiye'nin salgın sürecinde 1 Temmuz'dan itibaren yeni normalleşme dönemine girdiğini, 51 milyon doz üzerinde aşıyla bu alanda dünyadaki öncü ülkeler arasında yer aldıklarını ifade etti.

Salgının getirdiği olumsuzluklara karşı alınan tedbir ve desteklemeleri anlatan Kurtulmuş, bu süreçte dış politikada Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatleri korumak için atılan adımlar, kardeş ülke Azerbaycan'a verilen destek ile Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröre karşı verilen mücadeleye dikkati çekti.

AK Parti'nin, reform adımlarını atmaya da devam ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, 4. Yargı Paketi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Paketi ile ilgili bilgi verdi.

Kadına karşı şiddet uygulayanın, hiçbir mazeretin arkasına sığınamayacağını kaydeden Kurtulmuş, "Bir tek kadınımıza dahi bundan sonra kimsenin elinin kalkmayacağı bir Türkiye'yi oluşturmak boynumuzun borcudur. Bunun için 4. Eylem Paketi önemli bir reform paketi olarak Türkiye'nin gündemine gelmiştir." diye konuştu.

- "Türkiye'nin seçim tarihi Haziran 2023'tür"

Reformları hayata geçirdikleri bir ortamda muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarını dile getirdiğini hatırlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken seçim çağrıları ile ilgili maalesef Türkiye siyasetinde daha önce hiç görmediğimiz bir şekilde yalan siyaseti daha fazla artıyor. Hatta tehdit siyasetine de başlamış durumdalar. Türkiye'de kamu görevi yapan, millet adına kamuya hizmet eden bürokratları, iş adamlarını tehdit ederek, siyaseten onları yıldıracaklarını, hükümetin bu anlamda elini zayıflatacak bir tutum içerisinde olacaklarını zannediyorlar. Bütün bunların hepsi boşunadır. Erken seçim meselesi hakkında bir kez daha ifade etmek isterim ki Türkiye'nin seçim tarihi Haziran 2023'tür. İnşallah 1 yıl sonra da 2024'te de Türkiye, yerel seçimlerini yapacaktır.

'AK Parti küçülüyor' falan diyenlere de şunu bir kez daha hatırlatmak isterim; hangi kamuoyu anketini getirirseniz getirin, bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir. Bu anlamda da kendisini iktidara namzet görenlerin nal topladıkları, geriden geldikleri açıktır, ortadadır. İstiyorlarsa kendi anketlerini de kendileri açıklasın."

- "Gönüllerden düşmeyeceğiz"

Parti olarak sürekli halkın içinde olduklarını, gönülleri kazanmanın derdinde olduklarını aktaran Kurtulmuş, "Niye CHP sittinsenedir milletin oyuyla iktidara gelmez? Gönülleri kazanmak lazımdır. Bizim için çıta biraz daha yukarıdadır. Sadece gönülleri kazanmak değil bizim hedefimiz, gönüllerden düşmemektir. İnsanların gönlündeki yerimizi, hep birlikte bütün milletimizle beraber o yeri daha da sağlamlaştıracağız ve gönüllerden düşmeyeceğiz. Bütün bunları biz gördüğümüz gibi muhalefet yöneticileri de görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin yalan ve tehdit siyasetine devam ettiğini, bunun ülkeye zarar verdiğini belirten Kurtulmuş, şu görüşleri paylaştı:

"'Katarlı öğrenciler ellerini kollarını sallayarak tıp fakültesine girecek' yalanını söyleyen bir ana muhalefet partisi genel başkanı var. Bizim siyasetteki büyük zaafımız, karşımızdaki rakibimizin halidir. Eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu bilmeyerek söylediyse özür dilemek bu kadar mı zor bir iştir? Üzerinden bir hafta geçmiştir. 'Ey millet, kusura bakmayın, bu askeri tıp alanında bir iş birliği protokolüymüş, sadece Katar'la değil onlarca ülkeyle yapılmış anlaşmaymış. Bana yanlış bilgi verdiler. Özür dilerim' dese vallahi söyleyecek sözümüz yok. Çok mu zordur özür dilemek. Özür dilemek gerçekten bu anlamda bir beklentidir. Ama maalesef o günleri hatırlayın. Haber sitesi özür diliyor 'biz yanlış haber verdik' diyor. Haber kaynağı yalanlamasına rağmen, aynı yalanı söylemeye devam ediyor. Türkiye siyasetinin en acı tablolarından birisi budur."

- "Bunlar üzerinden siyaset olmaz"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, bir gazetecinin Elmalı'daki istismar davasına ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Kadına karşı şiddet, çocuğa karşı cinsel istismar, son derece hassas olunması gereken bir konudur. Bu iki konu yalnızca siyasetin değil bütün milletin konusudur. Bu insanlık meselesidir. Hiç kimse burada aksini savunmamalıdır. Bunların üzerinden de kimsenin siyaset yapmamasını salık veririz. Bunlar üzerinden siyaset olmaz. Son derece hassas bir konu. Bunu yaparken de kimse kendini savcı ya da hakim yerine koymamalıdır. Ben de Elmalı davası yeniden gündeme geldiğinde ilk sosyal medyadan tepkiyi gösterenlerdenim. Bu, vatandaş olarak göstereceğim bir tepkidir. Ama ben kendimi savcı yerine koyarsam o zaman adalet sistemi nerede kaldı. Ben kendimi hakim yerine koyarsam adalet sistemi nasıl işleyecek. Toplumsal duyarlılığı arttırmakla kendini savcı ya da hakim yerine koymak başka bir şeydir."

Numan Kurtulmuş, programın ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör'ü makamlarında ziyaret etti.

