YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Bartın'daki selde ölen kadının ailesine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Bartın'daki selde ölen kadının ailesine taziye ziyareti

17.08.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Bartın'daki selde ölen kadının ailesine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Arife Ünal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Yıldırım, 85 yaşındaki Ünal'ın Akörensöküler köyünde yaşayan aile yakınlarını ziyaret etti.

Ünal'ın torunu Ersin Çevik ve gelini Sultan Ünal'a başsağlığı dileklerini ileten Yıldırım, "Başınız sağ olsun. Rabbim beterinden saklasın, sizlere hayırlı, uzun ömürler versin." dedi.

Yıldırım'a, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve diğer ilgililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afgan yönetmen dünyaya yardım çağrısı yapmıştı! Kurtarıldıktan sonra Türkiye’ye teşekkür ettiAfgan yönetmen dünyaya yardım çağrısı yapmıştı! Kurtarıldıktan sonra Türkiye’ye teşekkür etti
PARTNERAşklarını ilan ettiler!Aşklarını ilan ettiler!
Bartın'da sele kapılan yaşlı kadının oğlu Abdurrahman Ünal, yaşadıklarını anlattı:Bartın'da sele kapılan yaşlı kadının oğlu Abdurrahman Ünal, yaşadıklarını anlattı:
Anahtar Kelimeler:
sel

Bartın Namaz Vakitleri 17 Ağustos Salı

İmsak
04:17
Sabah
05:54
Öğle
13:00
İkindi
16:49
Akşam
19:56
Yatsı
21:26

Bartın Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Salı

Altın Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Egemen Eczanesi
Amasra
Şifa Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Arif Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.