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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu:

18.08.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sizin öz güveninize saldıran, Türkiye'yi karamsarlığa itmeye çalışan, Türkiye'de her şey çok kötüymüş gibi göstererek iktidar olacağını zannedenler, 20 yıldan beri sandığa gömüldükleri gibi şundan emin olun 2023'te de yine sandığa gömülecekler"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Sizin öz güveninize saldıran, Türkiye'yi karamsarlığa itmeye çalışan, Türkiye'de her şey çok kötüymüş gibi göstererek iktidar olacağını zannedenler, 20 yıldan beri sandığa gömüldükleri gibi şundan emin olun 2023'te de yine sandığa gömülecekler." dedi.

Kahramanmaraş'taki temaslarını sürdüren Ünal, Bakırcılar Odası ve MÜSİAD tarafından düzenlenen aşure programlarının ardından Bölükemini Hacı Hanifi Özdemir Camisi'nin temel atma törenine katıldı.

Daha sonra Onikişubat ilçesine geçen Ünal, belediye tarafından yaptırılan Fatih Yoğurt Bilgi ve Kültür Evi'nin açılışında, bir şehri ayağa kaldıranın o şehrin evlatları olduğunu söyledi.

İnsanın yaşadığı ülkenin sevincine ve tasasına ortak olması gerektiğine işaret eden Ünal, muhalefetin yapılan hiçbir icraattan memnun kalmadığını belirtti.

Ünal, "Hedeflerimize ulaşmak için unutmamız gereken şey, nereden geldiğimizi her zaman hatırlamak. Daha 100 yıl önce bu toprakları Fransızlar işgal etmiş. Birçoğunuzun dedesi, birçoğunuzun dedesinin babası bu mücadelede yer aldı. Fransız'ı kovalı daha iki kuşak olmuş ve Maraş, öyle bir şehir ki hamdolsun daha TBMM kurulmadan Fransız'ı kovmayı başarmış bir şehir." diye konuştu.

AK Parti iktidarları döneminde geçmişten gelen tüm sorunların çözüme kavuşturulduğunu belirten Ünal, bugünün sorunlarının da çözüleceğini ifade etti.

Ünal, şunları kaydetti:

"Bugün aksini konuşanlar milletin sorunlarını çözemeyecek, dertlerine deva olamayacaktır. O yüzden kendimize güveneceğiz. Türkiye'ye güveneceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız.' Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye olacağız, bundan emin olun. Bu inancınızı bu güveninizi taşıyın. Sizin öz güveninize saldıran, Türkiye'yi karamsarlığa itmeye çalışan Türkiye'de her şey çok kötüymüş gibi göstererek iktidar olacağını zannedenler, 20 yıldan beri sandığa gömüldükleri gibi şundan emin olun 2023'te de yine sandığa gömülecekler."

Açılışta, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de konuşma yaptı.

Açılışa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, ilçe belediye başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Ünal ve beraberindekiler daha sonra Altınşehir Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz ile görüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş onikişubat belediyesi

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