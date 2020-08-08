YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. AK Parti il genel meclis grup toplantısı yapıldı

AK Parti il genel meclis grup toplantısı yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.08.2020 18:41 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında Ağustos ayı il genel meclis grup toplantısı yapıldı.Adıyaman İl Özel İdaresi il genel meclisi binasında düzenlenen toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Abdulrahim Bayhan, İl Genel Meclis Başkanvekili Şeyh Mehmet Kılınç ve il genel meclis üyeleri katıldı.İl genel meclis üyelerinin sorumluluk bölgelerindeki sorunlarının tek tek ele alındığı toplantıda ilçelerin, beldelerin ve köylerin genel durumu görüşüldü.

AK Parti il genel meclis grup toplantısı yapıldı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında Ağustos ayı il genel meclis grup toplantısı yapıldı.
Adıyaman İl Özel İdaresi il genel meclisi binasında düzenlenen toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Abdulrahim Bayhan, İl Genel Meclis Başkanvekili Şeyh Mehmet Kılınç ve il genel meclis üyeleri katıldı.
İl genel meclis üyelerinin sorumluluk bölgelerindeki sorunlarının tek tek ele alındığı toplantıda ilçelerin, beldelerin ve köylerin genel durumu görüşüldü. Ağustos ayı gündemine dair alınacak kararların da gündeme getirildiği toplantı öncesi ise Başkan Dağtekin, geçtiğimiz günlerde vefat eden İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan’ın oğlu için baş sağlığı dileğinde bulundu.
Dağtekin konuşmasında, “Yapmış olduğumuz toplantılarda aldığımız kararlar, Adıyaman’ımızın geleceğine önemli katkılar sağlamaktadır. Buna bizzat saha da şahit oluyoruz. Son olarak Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız ve Milletvekilimiz Ahmet Aydın ile birlikte Sincik ve Çelikhan’a yaptığımız ziyaretlerde özellikle coğrafi özelliği bakımında zor olan köylerimizde yapılan hizmetlerin vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanması il genel meclis üyelerimizin fedakarca çalışmasının sonucudur. Sizin bu gayret ve fedakârlığınız hem milletvekillerimize hem de bizlere şevk ve çalışma azmi veriyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ancak rehavete kapılmadan çalışmalarımıza yılmadan devam edeceğiz. Salgın sürecinde kısıtlamaların olduğu dönemlerde bile sorumlu olduğunuz bölgelerde hizmetlere devam ettiniz. Ramazan bayramı sonrası ise yeni normale geçiş sağladık. Bizlere düşen görev ise bu yeni normali geliştirmektir. Bilhassa Adıyaman’ın sorunlarını bir bütün olarak gündeme almamız gerekiyor. Örneğin; Sincik veya Gerger ilçemizden seçilen il genel meclis üyemiz, tüm meclis üyesi arkadaşlarımızı bu ilçemize davet ederek oranın coğrafi şartları, sorunları ve sıkıntıları nelerdir, çözümü için neler yapılması gerekiyor şeklinde bir çalışma yapabilirler. Bu çalışma belli periyotlarla diğer ilçelerimizde de devam edecek şekilde bir rutine oturtabiliriz. Bu vesileyle tüm arkadaşlarımız o bölgenin şartlarını, sorunlarını ve zorluklarını inceleme fırsatı yakalayarak, bu doğrultuda çözüm yolları ve nitelikli hizmet üretme çabası içerisine girmiş olurlar. Bununla birlikte her bir il genel meclis üyemiz yine kendi sorumluluk alanı içerisinde olduğu, bölgelerine has özellik taşıyan değerleri öne çıkaracak projeler hazırlayabilirler. Eğer kendi bölgemizde kalıcı bir eser, bir iz bırakmak istiyorsak bu tür planlamalar ve projeler üzerinde çalışmamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, siyasete girmekle talip olduğumuz tek şey, milletimizin hizmetkarlığıdır. Adeta gönül seferberliği ile durmadan yorulmadan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmamız gerekiyor. Bu yöndeki çabalarınızda şimdiden sizlere başarılar diliyorum, Rabbim mahcup etmesin. Toplantımız Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini temenni ediyorum ” diye konuştu.
Başkan Dağtekin’in konuşmasından sonra il genel meclis üyeleri kendi bölgelerindeki yatırımlar ve çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

AK Parti il genel meclis grup toplantısı yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

İztuzu sahili Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterildi

İztuzu sahili Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterildi

Hisarcık’ta “Resmi Yazışma Kuralları” semineri

Hisarcık’ta “Resmi Yazışma Kuralları” semineri

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

Zonguldak sahilinde tarihi sütun başlığı bulundu

Zonguldak sahilinde tarihi sütun başlığı bulundu

Kaymakam pazarda korona virüs tedbirlerini denetledi

Kaymakam pazarda korona virüs tedbirlerini denetledi

Adıyaman Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:30
Öğle
12:38
İkindi
16:25
Akşam
19:36
Yatsı
21:02

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Dolaş Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Turanlı Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Polis merkezinde gözaltındaki şahıslara saldırı

Polis merkezinde gözaltındaki şahıslara saldırı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kahta’da yol sorunu çüzülüyor

Kahta’da yol sorunu çüzülüyor

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.