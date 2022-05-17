AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Kaya'dan rüşvet operasyonu değerlendirmesi:

İSTANBUL (AA) - AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 54'ü kamu görevlisi 224 kişi hakkındaki gözaltı kararını değerlendirdi.

Kadıköy Belediyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Kaya, güne skandalla uyandıklarını belirterek, "Her hafta adı bir skandalla anılan Kadıköy Belediyesi, bu kez belediyede yolsuzluk, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonlarıyla gündeme geldi. Olay daha çok sıcak, hukuki süreç devam ediyor.'' dedi.

Gözaltındakilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından yeni gözaltılar da olabileceğini kaydeden Kaya, ''Şu an dosyada gizlilik kararı var. Dosyada hangi delillerin olduğunu bilmiyoruz. Görüntü, ses kaydı olabilir. Teknik takipler olabilir. Bunlara dair raporlar olabilir.'' diye konuştu.

Kaya, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok belediye müdürünün diplomasının sahte olduğu, bir kısım rüşvet hususlarının olduğu, proje onayda ve yapı kontrolde gözaltılar yapıldığı, bir dönem önceki belediye başkanınca adları yolsuzluklara karıştığı için görevden el çektirilen kişilerin bu yönetimle birlikte yeniden işe alındığı, bunların da gözaltında olduğu iddiaları var. Kendi emrindeki bu kadar belediye çalışanı gözaltına alınırken acaba bir belediye başkanı ne iş yapar? Nasıl böyle bir olaydan haberdar olmaz, nasıl bu süreci yönetemez? Kendi çalışanlarına hakim olamayan bir belediye başkanı kalkmış bugün 'Kadıköy Belediyesinde sadece 54 kişi gözaltına alınmış' diyerek rakamı küçümsüyor. Acaba kaç kişi daha gözaltına alınmalıydı ki sizin için önemli bir rakam olsun. Biz olayı önemsiyoruz. Ucu nereye dokunursa dokunsun takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz."

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın gün içinde birbirine zıt açıklamalar yaptığını söyleyen Kaya, "Tamamen bir algı operasyonu iddialarına bürünmüştür. Yargıyı ve hükümeti töhmet altında bırakacak bu iddialar gerçekçi değildir. Asıl algı yapan beceriksiz ve acziyet içindeki belediye başkanıdır. Olay, küçümsenmeyecek kadar detayları olan hukuki bir süreçtir.'' ifadelerini kullandı.

Kaya, Odabaşı'nın siyasal algı mesajının yargıya haksızlık ve hakaret olduğunu ifade ederek, ''Belediye başkanı, Kadıköy'ü ve çalışanlarını yönetmekten acizken, olayı getirip her zamanki gibi siyasi algı ve sonrasında Cumhuriyetin değerlerine bağlamaya çalışmaktadır. Bugün burada hangi esnafa girerseniz girin, Kadıköy'de zabıtanın kurduğu o rüşvet çarkından size yakınacaktır. Bizlerin bildiği bu gerçeği belediye başkanının bilmemesi mümkün değildir. Acizliği ve yönetimsel eksikliği sebebiyle bunu ortadan kaldıramayan bir belediye başkanı, kalkmış bunu siyasi algı cümleleriyle gizlemeye çalışmıştır.'' şeklinde konuştu.

Fatih Kaya, Kadıköy halkı adına sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

