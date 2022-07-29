AK Parti Milletvekili Avcı, Eskişehir'deki okullarda yürütülen çalışmaları değerlendirdi:

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eskişehir'deki eğitim kurumlarının bakım, onarım ve tamiratı için bu yıl toplam 24 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimde imkan farklılıklarını azaltmak, fırsat eşitliğini sağlamak ve okulları 2022-2023 eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazır hale getirmek amacıyla Eskişehir'de okulların bakım, onarım ve tamiratlarıyla ilgili işlemlerin bu yıl da bütün yönleriyle ele alınarak devam ettiğini aktardı.

Bu çalışmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığından kente önce 10 milyon lira gönderildiğini belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Daha sonra, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün tespit ve talepleri doğrultusunda, bu tutara ek olarak 14 milyon lira daha destek sağlanmıştır. Böylece Eskişehir'deki eğitim yuvalarımızın bakım, onarım ve tamiratı için bu yıl toplam 24 milyon lira destek sağlanmıştır. İlimize gösterdikleri özel ilgi ve desteklerden dolayı Sayın Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'e, vilayetimizin bütün sorunlarını olduğu gibi özellikle eğitimle ilgili çalışmaları da vukufiyet ve dirayetle yönlendiren Sayın Valimiz Erol Ayyıldız'a gerekli tespit-tamir- tadilat işlemlerini titizlikle yürüten Milli Eğitim Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ederiz."

