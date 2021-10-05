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AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

05.10.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı 4 saat sürdü.

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