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AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

12.09.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde, basına kapalı yapılan toplantı, 2 saat 20 dakika sürdü.

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toplantı

Ankara Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:19
Öğle
12:50
İkindi
16:23
Akşam
19:11
Yatsı
20:31
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

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