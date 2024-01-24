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AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum ile görüşmesi gündem olan Dursun Özbek'ten eleştirilere cevap geldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.01.2024 16:40 | Son Güncelleme:
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AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşmesi gündem olmuştu... Bu konu hakkında Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum ile görüşmesi gündem olan Dursun Özbek'ten eleştirilere cevap geldi!

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum'un Dursun Özbek ile görüşmesi gündem olmuştu. Bu konuyla ilgili Dursun Özbek yaptığı basın toplantısında konuşulanlara cevap verdi.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

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Galatasaray Başkanı Özbek, İBB başkan adayı Kurum için "İstanbul için şans" ifadelerini kullanmıştı. Özbek, "Sayın bakanımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Sayın Kurum'un İstanbul'a bakış açısını çok iyi biliyorum. Kendisiyle defalarca bunları konuşma fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğunu, faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim." demişti.

MURAT KURUM AÇIKLAMASI

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"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum'un kulübümüzü ziyaret sonrası oluşan gündemle ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Sayın Kurum'la, Emlak Konut başkanlığı, bakanlığı döneminde ve özellikle deprem felaketi sonrası kulübümüzün yaptığı çalışmalarda birlikte mesai harcama fırsatı buldum. Kendisiyle uyumlu ve verimli çalışma ortamımız oldu. Dolayısıyla Sayın Kurum'un kulübümüzü ziyaret ettiği gün kullandığım ifadelerin, bu 8 senelik süre zarfında yaptığımız çalışmalardan oluşan görüşlerimin bir paylaşımıdır."

"BU KOLTUK HER ŞEYDEN YÜCEDİR"

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"Son günlerde bir metin dolaşıyor. Bir mektup dolaşıyor. Bu dilekçenin içeriğine diyeceğim hiçbir şey olmaz. Ama üslubunu ve kullanılan hitap şeklini kabul etmiyorum. Değerli arkadaşlar benim oturduğum koltuk, genel kurulun bana emanet ettiği kurucumuz Ali Sami Yen'in koltuğudur. Bu koltuk her şeyden yücedir. Günlük tartışmaların çok üzerinde ve korunması gereken bir makamdır. Tüm üyelerimizin ve taraftarlarımızın da bu hassasiyetle hareket edeceğine inanıyorum. Tabi sayın Divan Başkanı gönderilen dilekçeyi ve metni okuduğu zaman kullanılan ifadeleri siz de göreceksiniz."

"EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM NOKTA..."

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"Galatasaray'a yakışmadığını düşünüyorum. Bizim etik değerlerimiz, beni böyle düşünmeye sevk ediyor. En çok üzüldüğüm noktalardan birisi de, bu dilekçeye ön ayak olan kardeşlerimin, sürekli iletişim halinde olduğum, yönetiminde bulundukları kurumlarımızın her türlü taleplerini ve problemlerini paylaşmaktan çekinmeyen ve onlar için zerre tereddüt etmeden destek verdiğim isimler olması oldu. Bana bir telefon uzakta olan kardeşlerim, kendilerini basın açıklamasıyla ifade etmek istediler. Canları sağ olsun."

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