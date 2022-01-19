AK Parti Sözcüsü Çelik, gazeteci Hrant Dink'i andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen gazeteci Hrant Dink'i andı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede kardeşliği savundu, bu ülkeye dışarıdan husumet sokmaya çalışanlara direndi Hrant. Hrant Dink'i canice bir saldırı sonucunda kaybedişimizin bu yıl dönümünde de saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz