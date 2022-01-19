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AK Parti Sözcüsü Çelik, gazeteci Hrant Dink'i andı

19.01.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Çelik, gazeteci Hrant Dink'i andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen gazeteci Hrant Dink'i andı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede kardeşliği savundu, bu ülkeye dışarıdan husumet sokmaya çalışanlara direndi Hrant. Hrant Dink'i canice bir saldırı sonucunda kaybedişimizin bu yıl dönümünde de saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.

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