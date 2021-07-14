AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendi milletine silah çekenden daha da alçak kimse yoktur. Kendi milletine silah çekenlerle olan mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yarının 15 Temmuz'un yıl dönümü olduğunu anımsatan Çelik, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin topyekun direnişinin yaşandığını söyledi.

Darbe girişiminin faillerinin yakalanmasına yönelik süreci güçlü bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Kendi milletine silah çekenden daha da alçak kimse yoktur. Kendi milletine silah çekenlerle olan mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız yarın, TBMM'de 15 Temmuz Anıtı'ndaki anma törenine, Külliye'nin karşısındaki 15 Temmuz Müzesi'nin açılışına katılacak. Aynı şekilde, 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bırakılacak, şehit yakınlarıyla bir araya gelecek. Bu çerçevede yaklaşık 5 bin kişilik vatandaş topluluğuna bu direnişi tekrar hatırlamak, bu direnişteki şehitlerimizi tekrar rahmetle anmak, bu direnişe katılan bütün vatandaşlarımızla bu duyguyu paylaşmak için Sayın Cumhurbaşkanı'mız orada bir hitap gerçekleştirecek."

Bu çerçevede, bakanlıklar ve çeşitli kamu kuruluşlarıyla beraber yurt içinde ve dışında 3 binin üzerinde programın İletişim Başkanlığınca koordine edildiğini bildiren Çelik, "Çeşitli illerde anma törenleri gerçekleştirildiği gibi 'Türkiye Geçilmez' teması altında pek çok program hayata geçiriliyor." dedi.

Yurt içinde ve dışında toplam program sayısının 3 bin 876 olduğu bilgisini veren Çelik, "Hepsi anlamlı ama bunlar içerisinde çok daha farklı olanları var. Mesela, 15 Temmuz Derneğinin yurt dışında gerçekleştireceği 'Şehit Ayakkabıları Sergisi'. Yine, Dışişleri Bakanlığımızın 'Kosovalı Öğrencilerden Şehit Ailelerine Mektuplar' şeklindeki projesi. Tüm bunlar çok kıymetli etkinlikler. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te o direnişi tekrar hatırlamak için Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonuyla bütün camilerde milletimize cesaret veren selalar tekrar yükselecek." diye konuştu.

- "FETÖ mensuplarını himaye etmelerinin anlaşılır tarafı yok"

Türkiye'nin tarih boyunca darbelerden çok çeken, darbeler nedeniyle çok sıkıntı yaşayan bir ülke olduğunu ifade eden Çelik, "İlk defa tarihimizde o gün Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı çağrıyla bütün bir milletimiz sokaklara dökülerek bu darbe girişimine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meşru haklarının gasbedilmesine dönük bu alçak girişime karşı topyekun bir mücadele ortaya koydu. Kendi milletine silah çeken asker üniforması giymiş teröristler, Türkiye'yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar, o gece milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadılar." dedi.

FETÖ'nün en az DEAŞ kadar sapkın bir ruha sahip olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları söyledi:

"DEAŞ'a karşı çıkanların, ondan daha sapkın anlayışa sahip FETÖ'nün liderini ve mensuplarını himaye etmelerinin anlaşılır hiçbir tarafı yok. Biz bununla ilgili mücadelemizi sürdürsek de terör örgütleriyle ilgili bu çifte standardın altını çizmek isteriz. O gün dış dünyadan yapılan açıklamaların ne kadar yetersiz olduğunu ifade etmiştik. 'Taraflara itidal tavsiye ediyoruz' gibisinden son derece sığ açıklamalardı. Taraflara itidal tavsiye edilmesi, demokrasiyi yok etmek isteyen, Meclis'i bombalayan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanını öldürmek isteyen ve vatandaşlarımızı şehit edenler ile meşru hükümeti, meşru haklarını savunan vatandaşları aynı kefeye koymaktır. Bu saldırıyı cesaretlendirmekten başka işe yaramaz."

Dünyanın her tarafında demokrasiyi desteklediğini ve demokratik gelişmeler konusunda hassas olduğunu söyleyenlerin 15 Temmuz günü sınavı geçemediğini ifade eden Çelik, "Kendi milletine silah çeken teröristler karşısında birkaç ülke haricinde çoğu 'biz o geceyi anlamadık, daha sonra bunu fark ettik' gibisinde yaklaşımlar ürettiler." değerlendirmesinde bulundu.

- "Aşılama salgın sıkıntısını aşmamızı sağlayacak"

Çelik, Kovid-19 salgınına karşı aşılamanın başarılı şekilde devam ettiğini belirterek 1, 2 ve 3. dozlar ile 60 milyona yakın aşının yapıldığına dikkati çekti.

Aşıların israf olmaması için vatandaşların randevularına zamanında gitmesinin önemini dile getiren Çelik, "Günde 1 ila 1,5 milyona yakın aşılama kapasitesine sahibiz. Sağlık çalışanlarımız insan üstü gayretle şifaya vesile olmak için çalışıyor. Bilim Kurulu'na, bütün sağlık çalışanlarımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Aşılama bizim yaşadığımız salgın sıkıntısını aşmamızı sağlayacak. Bu güçlü bir şekilde devam ettiği sürece daha iyi günler görme imkanımız olacak." diye konuştu.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun TBMM'de yasalaştığını anımsatan Çelik, yasanın hayvanların eşya yerine can olarak anılmasını sağladığını söyledi.

Yasayla hayvanlara eziyet ve işkence edenlerin cezalandırıldığı yüksek standartlara sahip bir düzenlemenin ortaya çıktığını belirten Çelik, geçmişte kabahat olan birçok cürümün yasayla suç sayıldığını vurguladı.

(Sürecek)

