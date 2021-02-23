AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hayvanları Koruma Kanunu hazırlıklarına ilişkin, "Taslak haliyle bile Avrupa Birliği standartlarının ötesinde ve üstünde. Paydaşlarla ciddi şekilde çalışılmış, iyi bir komisyon çalışması yapılmış, partimizde de iyi bir şekilde değerlendirilmiş bir çalışma olduğunu söyleyebilirim." dedi. AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken, basın toplantısı düzenleyen Çelik, Akdeniz'deki ve Ege'deki gelişmeleri yakın şekilde takip ettiklerini söyledi. Çelik, Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin 5 yıl aradan sonra 25 Ocak'ta başladığını, bu görüşmelerin sağlıklı şekilde ilerlemesine güçlü destek verdiklerini dile getirdi. Avrupa'daki dostlarının Türkiye'ye sürekli olarak "Bu istikşafi görüşmelerin oluşturduğu sağlıklı zemini koruyun." dediklerini belirten Çelik, kendilerinin de buna ilişkin olarak, "İstikşafi görüşmelerin oluşturduğu sağlıklı zemin ve diyaloğu korumaya kararlıyız fakat bunu sadece tek taraflı olarak bize söylüyorsunuz. Bakın Yunanistan'ın beyanlarındaki saldırganlık, kışkırtıcılık devam ediyor. Bunu Yunanistan'a da söyleyin." yanıtını verdiklerini ifade etti.

Çelik, Yunanistan'a yönelik olarak şunları söyledi: "Biz komşuyuz şimdiye kadar beraber yaşadık, bundan sonra da bu coğrafyada beraber yaşayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Türkiye Cumhuriyeti'ni köşeye sıkıştırmak ya da zarar vermek için başkalarıyla kurduğunuz ittifakların hiçbir işe yaramayacağını biz biliyoruz, siz de biliyoruz. Sonuçta yapacağınız en sağlıklı şey, oturup Türkiye Cumhuriyeti ile kazan kazan temelinde bir anlaşmaya varmaktır, bütün bu bahsettiğimiz konulardan. Ama bunun yerine kışkırtıcı beyanlara devam ederseniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini zedeleyen birtakım açıklamalar yapmaya devam ederseniz, Ege'deki ve Akdeniz'deki haklarımızı hedef alan birtakım açıklamalar yapmaya devam ederseniz, bu bahsettiğimiz sağlıklı yürümesini istediğimiz diplomatik süreçlerin maalesef istikrarsızlaşmasından biz sorumlu olmayız. O yüzden Yunanistan'daki bütün siyasetçileri, başbakanı ve özellikle Dışişleri Bakanını daha sağlıklı ve temiz bir dil kullanmaya davet ediyoruz."

- "Türkiye ne kara vatanı ne mavi vatanı konusunda herhangi bir taviz vermeyecek" Ömer Çelik, Yunanistan'ın en son Batı Trakya'da Amerika Birleşik Devletleri ile bir tatbikat gerçekleştireceğini ve bunun Türkiye sınırına 20 kilometre uzaklıktaki Dedeağaç'a kadar uzandığını belirterek, "Bu tip eylemlerin hiçbir şekilde Yunanistan'a bir faydası olmayacak, bölgedeki barışa bir faydası olmayacak, aramızdaki sorunların çözülmesine bir faydası olmayacak. Türkiye de ne kara vatanı konusunda ne mavi vatanı konusunda herhangi bir taviz vermeyecek. Hukuk, diplomasi temelinde bir çözüm istiyorlarsa biz buna hazırız ama sürekli olarak bize 'Türkiye hukuk, diplomasi temelinde yaklaşsın' diyenlerin Yunanistan'ın bu açıklamalarını, bu adımlarını da görmezden gelmemesi gerekiyor." dedi. Çelik, Yunanistan'a, "Akdeniz'de Ege'de sorunları diplomatik olarak çözecek deneyime ve kapasiteye sahibiz ama 'diplomasi' diye masaya davet ettiğinizde bu, Türkiye'nin adımlarını tek taraflı durdurması, sizin ise atmaya devam ettiğiniz adımları daha hırslı, daha maksimalist bir şekilde atmaya devam etmeniz anlamına gelmiyor. Çözümü masada bulacaksak, masada bulacağız ama bizi masaya davet edip, masayı bir oyalama taktiği, sahayı ise kendinizin maksimalist taleplerini ilerleteceğiniz bir alan olarak görürseniz bu işlemez." mesajını verdi.

Yunanistan'ı sağduyulu olmaya davet eden Çelik, "Bu süreci sağlıklı bir şekilde hep beraber yönetelim, çıkan sonuç diplomasiye ve hukuka uygun bir netice getirsin." ifadesini kullandı. Batı Şeria'da Ulusal Yahudi Fonu'nun Müslüman Filistinlilere ait arazileri alma girişimi olduğunu belirten Çelik, "Bunu son derece iki devletli çözüme aykırı, sakıncalı ve son derece kışkırtıcı bir adım olarak görüyoruz, bundan kaçınılması gerektiğini ifade ediyoruz." diye konuştu. Bütün dünyanın bu durumu sadece kınama mesajlarıyla geçiştirdiğini dile getiren Çelik, "Buna karşı etkili adımların ne olacağını, İsrail'in bu yayılmacı, iki devletli çözümü yok eden yaklaşımına karşı nasıl somut adımlar atılacağını konuşmanın zamanı gelmiştir. Aksi takdirde bu daha da ileride içinden çıkılmaz, çözümü zorlaştıran bir tabloyu önümüze getirecek, bugün ertelenen sorunlar daha yırtıcı bir şekilde önümüze gelecek." dedi. - Hayvanları Koruma Kanunu Çelik, Hayvanları Koruma Kanunu hazırlıklarıyla ilgili, canlıların "eşya ve süs" olarak nitelendirilmesinin kaldırılmasına kadar geniş bir yelpazede ayrıntılı değerlendirme yaptıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Tabii burada insan dışındaki canlıların da korunması, onların zalimane birtakım davranışlardan uzak tutulacak, kendi doğalarına uygun şekilde yaşayacakları koşulların oluşturulması, şehirde olanların da birtakım gördüğümüz sıkıntılı ve zalimane davranışlardan, canice davranışlardan korunması için geniş kapsamlı bir düzenleme. Şunu ifade edebilirim, tabii tartışmalar sürüyor ama şu taslak haliyle bile Avrupa Birliği standartlarının ötesinde ve üstünde. Paydaşlarla ciddi şekilde çalışılmış, iyi bir komisyon çalışması yapılmış, partimizde de iyi bir şekilde değerlendirilmiş bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. İnşallah en kısa zamanda yüce Meclis'e geldiği zaman kamuoyumuza da takdim edilmiş olacak." - "Pek çok somut girişimleri başlattık ve bunları takip ediyoruz" Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çelik, Batı dünyası ile Çin arasında Uygur Türkleri konusundaki tartışmalara ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, "Biz Uygur Türk'ü kardeşlerimizin temel hak ve hürriyetlere uygun, insan haysiyetine uygun koşullarda yaşaması konusunda yüksek hassasiyete sahibiz. Biz, burada defalarca şunu ifade ettik, Çin'in toprak bütünlüğünü, terörle mücadele hakkını da savunuyoruz fakat bütün bunlar, bu Uygur Türklerine dönük birtakım negatif davranışlar, olumsuz uygulamalar ve oradan gelen birtakım görüntüleri büyük bir kaygıyla izliyoruz. Bu şekilde bir sonuç asla doğurmamalıdır, biz bunu doğru bulamayız." dedi.

Bu konuda daha önce Çin makamlarıyla Türkiye'den heyet gitmesi yönünde görüşmeler yapıldığını hatırlatan Çelik, olumsuz haberlerin ortadan kalkmasının tek yolunun bu uygulamalara son verilmesi ve Türkiye'den gidecek heyetin Çin makamlarıyla iş birliği halinde buraları ziyaret edip, buralardaki politikaların bu şekilde gözden geçirilmesi olduğunu dile getirdi. Bazı ülkelerin Uygur Türkleri meselesini kendi çıkarları ile Çin arasındaki mücadelenin bir parçası haline getirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Çelik, Uygur Türklerinin bu şekilde başka mücadelelerin arasında kalmasına asla razı olmayacaklarını vurguladı. "Bizim buradaki temel hassasiyetimiz, Sincan Özerk bölgesindeki Uygur Türk'ü kardeşlerimizin insan haysiyetine, hak ve hürriyetlere uygun bir şekilde yaşama haklarının ve orada bu standartlara sahip olma haklarının korunmasıdır." ifadesini kullanan Çelik, bu konudaki hassasiyetlerini sürekli olarak gündemde tutuklarını söyledi. İlgili birimlerin bu konuları Çin makamlarıyla sürekli görüştüklerini aktaran Çelik, "Burada sürekli olarak 'şunu dediniz, bunu demediniz' diyenlerin somut hiçbir girişimi yokken biz pek çok somut girişimleri başlattık ve bunları takip ediyoruz." diye konuştu. Terörle mücadele meselesinin ayrı, Uygur Türkleri ile ilgili olumsuzlukların ortadan kaldırılmasının ayrı konular olduğuna işaret eden Çelik, "Umarız en kısa zamanda bir sonuç alırız." dedi. (Sürecek)​​​​​​​

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