9 aylık bebeğin ölümle burun buruna geldiği korkunç anlar! Ağaç devrilerek karyolasının üzerine düştü.... Saniye saniye bebek monitörüne yansıdı

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Sidney şehrinin Avalon Beach bölgesinde 9 aylık Ned ve iki yaşındaki ağabeyinin birlikte uyuduğu odaya şiddetli fırtınanın etkisiyle çatıda çarpan bir ağaç düştü. Büyük bir gürültü duyarak çocuklarının odasına gittiğini ifade eden anne Keisha Ferguson ilk başta dokuz aylık bebeği Ned'i enkaz altında göremeyince büyük bir panik yaşadı.



