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    4. 9 aylık bebeğin ölümle burun buruna geldiği korkunç anlar! Ağaç devrilerek karyolasının üzerine düştü.... Saniye saniye bebek monitörüne yansıdı

    9 aylık bebeğin ölümle burun buruna geldiği korkunç anlar! Ağaç devrilerek karyolasının üzerine düştü.... Saniye saniye bebek monitörüne yansıdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.05.2024 15:33
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    Avustralya'nın Sidney şehrinin Avalon Beach bölgesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç devrilerek evin çatısına çarptı. Çatıdan içeri giren ağaç 9 aylık bebeğin karyolasına çarptı. Küçük Ned olayı ufak sıyrıklarla atlatırken ailesi durumu mucize olarak değerlendirdi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Sidney şehrinin Avalon Beach bölgesinde 9 aylık Ned ve iki yaşındaki ağabeyinin birlikte uyuduğu odaya şiddetli fırtınanın etkisiyle çatıda çarpan bir ağaç düştü. Büyük bir gürültü duyarak çocuklarının odasına gittiğini ifade eden anne Keisha Ferguson ilk başta dokuz aylık bebeği Ned'i enkaz altında göremeyince büyük bir panik yaşadı.

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    7News'e konuşan anne Ferguson, "Karyolanın yerle bir olduğunu görünce büyük bir panik yaşadım. Ona ulaşamadığımı ve bağırdığımı hatırlıyorum. Onun birkaç sıyrıkla kurtulması inanılmaz" dedi.

    Odada bulunan bebek monitörüne yansıyan görüntülerin ardından baba Matt Ferguson iki çocuğununda sağlıklı olduğunu dile getirirken karyolanın bri kısmın tamamen yarıldığını söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Avustralya sidney
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