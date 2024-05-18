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    4. Robot süpürgesi evden kaçtı! O anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu... "Resmen gülmekten ağladım"

    Robot süpürgesi evden kaçtı! O anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu... "Resmen gülmekten ağladım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.05.2024 07:54
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    TikTok'ta Berfu Baysan isimli bir kullanıcı başına gelen ilginç bir durumdan söz edince bir anda popüler oldu. Çöp atmaya gittiği sırada evinin kapısını açık bırakan Baysan, robot süpürgesinin evini terk ettiğini söyledi. O anlara TikTok'ta viral olup binlerce beğeni ve yorum topladı.

    TikTok'tan paylaşım yapan Berfu Baysan isimli bir kullanıcı evindeki bazı eşyaların yerini değiştirdiği için robot süpürgesinin yeniden harita konumlandırmasını istedi.

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    Bu sırada çöpü atmak için dışarı çıktığını ve evin kapısını açık bıraktığını söyleyen Baysan geldiğinde ise robot süpürgesini apartmanda buldu.

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    Robot süpürgesinin apartmanı süpürdüğünü anlatan Baysan, "Gülmekten ağladım. Bundan sonra apartmanı silmenize gerek yok çünkü benim canım robot süpürgem silecek" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Baysan'ın gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Benimkinin şarj kablosu azıcık oynasa istasyonu tutturamıyor. Dışarı kaçsa yaşayamaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Teknolojiye güven olmaz" yorumunu yaptı.

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