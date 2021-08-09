AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, ölümden kaçan insanlara kucak açar. Onun dışında herhangi bir şekilde bunun istismar edilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değildir. Birileri bu coğrafyaları da toplama kampı gibi düşünmesin." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Çelik, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kabil Havalimanı'nda güvenliği sağlaması söz konusu. Taliban'ın da ülke içinde ilerleyişi devam ediyor. Cumhurbaşkanı, 'Taliban ile gerektiği takdirde görüşebiliriz' ifadesini kullanmıştı. İstikrarın sağlanması için bir temas söz konusu mu?" sorusu üzerine Çelik, devlet birimlerinin ilgili tüm gruplarla görüştüğünü söyledi.

Çelik, tek tek kiminle görüşme yapıldığını söylemeye gerek olmadığını belirterek, "Devlet kurumları arasında bir rol paylaşımı var. Kriz bölgelerinde çoğu kez kullandığımız bir metottur, bütün gruplarla görüşme şeklinde bir süreç devam ediyor. Bunu başka kriz bölgelerinde de görürsünüz." diye konuştu.

Hiç kimsenin açıklama yaparken saygısızlık noktasına gelen bir değerlendirme yapmaması gerektiğini dile getiren Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, ölümden kaçan insanlara kucak açar. Onun dışında herhangi bir şekilde bunun istismar edilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değildir. Birileri bu coğrafyaları da toplama kampı gibi düşünmesinler. Tarih boyunca olduğu gibi ölümden kaçan insanlara kucak açan bir milletiz.

Hatırlayınız, bu olay ilk başladığında, göç dalgası konusu söz konusu olmasın diye, Sayın Cumhurbaşkanımız, Suriye'nin içerisinde güvenli bölge oluşturulması için gayret etti. Hem güvenli bölge hem uçuşa yasak bölge. Eğer o zaman Obama döneminde Cumhurbaşkanımızın önerdiği bu isabetli projeye destek verselerdi, o zaman Türkiye sınırının 20 kilometre derinliğinde Suriye'ye doğru güvenli ve uçuşa yasak bölge olacaktı, bu insanlar da yerlerini terk etmeyeceklerdi."

- "Türkiye, ne transit geçiş noktasıdır ne de göçmen kampıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye'nin tarihte olduğu gibi, bu kişilere bugün de kucak açacağının altını çizerek, "Ama birilerinin bunu istismar etmesine de hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Türkiye, ne bir takım kimselerin düşündüğü gibi transit geçiş noktasıdır ne de bu istismar edenlerin söylediği gibi göçmen kampı falan değildir. Buradaki yaklaşımı, Türkiye'nin tarihten gelen insani yaklaşımıdır. Bugün bunu eleştirenlerin siyasi tarihinde ölümden kaçanlara karşı doğru davranış sergileyememenin nasıl sonuçlar doğurduğuna dair tarihimizde maalesef acı bazı olaylar vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin burada insanları ölüme terk etmemek gibi bir hassasiyet ortaya koyduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ama bunun hem istismar edilmesine müsaade etmeyiz hem de buradan çıkarak birilerinin Avrupa'daki birtakım ırkçıların yaptığı gibisinden insanları hedef göstermesine de müsaade etmeyiz.

Aynı şekilde kendisinin göçmen olduğunu söyleyip de milletimize karşı aşırı ifadeler kullanan bazı tipler sosyal medyada gözüküyor. Bunlara karşı da hukuk içerisinde gereği yapılır. Burada bir ucu tutup öbür uca savrulmak durumunda değiliz, insani olan ne ise, ahlaki olan ne ise orada duracağız. Burada ölümden kaçana sahip çıkana sahip çıkmamak ahlaki olmaz. Ölümden kaçana sahip çıkacaksınız ama birilerini sandığı gibi burayı bir göçmen kampı gibi değerlendirmek de hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. Bundan daha fazla bir göç yükü kaldıracak durumda da değildir Türkiye.

Muhalefetten birilerinin söylediği gibi bu mesele para meselesi falan da değildir ya da yine muhalefetten birilerinin yaptığı gibi burada böyle bu insanlara karşı faşizan bir dil de kullanılmaması gerekir, bu da bize yakışmaz. Dolayısıyla Türkiye'yi ne bir göçmen kampı gibi saygısızca niteleyenlerin istismarına müsaade ederiz ne bu insanları hedef gösteren faşizan dile müsaade ederiz ne de 'ben göçmenim' diyerek milletimize karşı saygısızlık yapanlara müsaade ederiz.

- "Türkiye'nin sınır hakimiyeti yüksektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu yönde ya da bu yönde marjinal yaklaşımlara asla teslim olunmayacağını yineleyerek, şunları söyledi:

"Ne bundan fazla bir yük çekebilir Türkiye. Bir de Türkiye'nin sınırları birtakım videolar falan gösteriliyor, delik deşikmiş gibi. Türkiye'nin sınır hakimiyeti yüksektir. İçişleri Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar çok yüksek standartta. Dolayısıyla o şekildeki iki taraflı istismara da müsaade etmeyeceğimiz bir tablo söz konusudur. Afganistan ya da dünyanın başka bir yerindeki bu siyasi gruplar, resmi, gayriresmi gruplar, resmi ya da fiili gruplar... Türkiye, bunların hepsiyle görüşerek, orada bir pozisyon alma şeklinde bir tecrübeye de sahiptir. O süreçler yürüyor."

"AK Parti'nin hazırladığı siyasi partiler kanunu tasarısına ilişkin MHP'yle bir temas oldu mu?" sorusu üzerine Ömer Çelik, konunun Cumhur İttifakı içerisinde görüşüldüğünü belirtti.

Görüşmeler tamamlanmadığı için konunun genel başkanlara sunulacak bir noktaya ulaşılmadığını ifade eden Çelik, heyetlerin görüşü olgunlaştırdığında, bu çalışmanın genel başkanlara sunulacağını, daha sonra Cumhur İttifakı'nın görüşünün kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, üniversite barajının düşürülmesiyle ilgili tekliflere ilişkin bir soru üzerine, konuyla ilgili şu aşamada bir sonuca varılmadığını söyledi. MYK'de de bu konuda bir değerlendirme olmadığını belirten Çelik, kurumların görüşleri doğrultusunda bir sonucun ortaya çıkacağını bildirdi.

(Bitti)

