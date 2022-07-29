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  4. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki:

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki:

29.07.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz" - "Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Miçotakis'in "Türkiye'nin yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak peşinde olduğu" ifadesini, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir söz olarak nitelendirdi.

"Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir. Miçotakis, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın, 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı olduğu tezini savunmaktadır. Saldırgan ve yayılmacı politika budur. Meis Adası'nın kendisinden 4 bin kat daha fazla deniz alanına sahip olduğu iddiası uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle fantastik bir iddiası olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in 'yayılmacılık' iddiasıyla Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ı hedef alması ise trajikomiktir.

Yunanistan'ın birkaç milyar avroluk borcunu dahi ödemekte zorlanan Miçotakis yönetiminin, ülkesinin silahlanma bütçesini 5 kat artırması, Yunanistan'ın barışçıl amaçlara sahip olmayıp Doğu Akdeniz'de saldırgan siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir."

Çelik, Yunan muhalefetinin, ülkenin yabancı ülkelerin askeri üssüne dönüştüğü gerçeğine dikkati çektiğine işaret ederek, "Miçotakis'e mesajımız, Türk diplomasisinden kaçıp ülkesini üçüncü devletlerin garnizonuna çevirmesinin Yunanistan'ın hiçbir sorununu çözmeyeceğini görmesidir." ifadesini kullandı.

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