YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. AK Parti teşkilatlarından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

AK Parti teşkilatlarından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

24.01.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti teşkilatlarından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta AK Parti teşkilatları, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile aynı programda bulunan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sakarya Adliyesi önünde bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe başkanları ve il yönetim üyeleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduktan sonra basın açıklaması yaptı.

Tever, CHP'nin adeta yayın organı haline gelen Tele1 ekranlarında sistematik olarak partilerine ve genel başkanlarına ilke, ahlak ve hukuk tanımayan hakaretamiz ifadelerle en ağır saldırıların gerçekleştirildiğini söyledi.

Uğur Dündar'ın moderatörlüğünde 14 Ocak'ta gerçekleştirilen programa, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve gazeteci Sedef Kabaş'ın konuk olduğunu aktaran Tever, "Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır." dedi.

Türkiye'nin son 20 yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleriyle tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam ettiğini vurgulayan Tever, "Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış; bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi ülke konumuna gelmiştir." ifadesini kullandı.

- Kocaeli

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve partililer, Kocaeli Adliyesinde Özkoç, Erdoğdu ve Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ellibeş, milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanının ve milletin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak sanan bu aciz zihniyetin, bir kere daha kendisini gösterdiğini ifade ederek, "Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça büyük Türkiye'nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz." dedi.

- Karabük

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve partililer, Karabük Adliyesi'ne giderek Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Altınöz, adliye önünde yaptığı açıklamada, basın ilke ve ahlakına saygı duymayan gazeteci Kabaş'ın, tek misyonunun AK Parti ve Cumhurbaşkanına nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderlerine yaptığı hakaretleri asla kabul etmediklerini belirtti. Altınöz, şunları söyledi:

"Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek, gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

- Düzce

AK Parti Düzce İl Başkan Vekili Ersin Gökçe, İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk ve beraberindeki partililer, Düzce Adliyesi'ne giderek Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gökçe, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'deki başarıların en büyük payının hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunun altını çizdi.

Ülkenin bir yandan son 20 yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleriyle serüvenine devam ederken, bir yandan da dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Gökçe, "Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı, ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir." diye konuştu.

- Zonguldak

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ile beraberindekiler, Zonguldak Adliyesi'ne giderek Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde toplanan partililer adına basın açıklaması yapan Tosun, şunları kaydetti:

"Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek, kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek, gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklı selim sahibi, hakareti, ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Öz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurduÖz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurdu
Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası, Kocaeli'de yapıldıArtistik Buz Pateni Atatürk Kupası, Kocaeli'de yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Karabük

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:17
İkindi
15:51
Akşam
18:14
Yatsı
19:37
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.