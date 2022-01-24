AK Parti teşkilatlarından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta AK Parti teşkilatları, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile aynı programda bulunan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sakarya Adliyesi önünde bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe başkanları ve il yönetim üyeleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduktan sonra basın açıklaması yaptı.

Tever, CHP'nin adeta yayın organı haline gelen Tele1 ekranlarında sistematik olarak partilerine ve genel başkanlarına ilke, ahlak ve hukuk tanımayan hakaretamiz ifadelerle en ağır saldırıların gerçekleştirildiğini söyledi.

Uğur Dündar'ın moderatörlüğünde 14 Ocak'ta gerçekleştirilen programa, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve gazeteci Sedef Kabaş'ın konuk olduğunu aktaran Tever, "Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır." dedi.

Türkiye'nin son 20 yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleriyle tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam ettiğini vurgulayan Tever, "Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış; bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi ülke konumuna gelmiştir." ifadesini kullandı.

- Kocaeli

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve partililer, Kocaeli Adliyesinde Özkoç, Erdoğdu ve Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ellibeş, milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanının ve milletin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak sanan bu aciz zihniyetin, bir kere daha kendisini gösterdiğini ifade ederek, "Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça büyük Türkiye'nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz." dedi.

- Karabük

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve partililer, Karabük Adliyesi'ne giderek Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Altınöz, adliye önünde yaptığı açıklamada, basın ilke ve ahlakına saygı duymayan gazeteci Kabaş'ın, tek misyonunun AK Parti ve Cumhurbaşkanına nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderlerine yaptığı hakaretleri asla kabul etmediklerini belirtti. Altınöz, şunları söyledi:

"Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek, gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

- Düzce

AK Parti Düzce İl Başkan Vekili Ersin Gökçe, İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk ve beraberindeki partililer, Düzce Adliyesi'ne giderek Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gökçe, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'deki başarıların en büyük payının hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunun altını çizdi.

Ülkenin bir yandan son 20 yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleriyle serüvenine devam ederken, bir yandan da dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Gökçe, "Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı, ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir." diye konuştu.

- Zonguldak

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ile beraberindekiler, Zonguldak Adliyesi'ne giderek Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde toplanan partililer adına basın açıklaması yapan Tosun, şunları kaydetti:

"Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek, kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek, gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklı selim sahibi, hakareti, ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez."

