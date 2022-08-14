AK Parti'den 21. kuruluş yıl dönümü mesajları

AK Parti'li isimler, partilerinin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter üzerinden "Bir olduk, 21 olduk" etiketiyle kutlama mesajları yayımladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21 yıldır inandığımız yolda yürüyor, milletimizin hizmetkarı olmaktan gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile hizmetlerle dolu nice yıllara." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yeniden güçlü büyük Türkiye için, milletimizle omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde, demokrat, reformcu, yerli, milli, kalkınmacı, kuşatıcı ve tüm Türkiye'nin partisi AK Parti'mizle nice yıllara." mesajını paylaştı.

Bir ülkede temel sorunları siyaset yoluyla çözmenin o ülkeye yapılabilecek en büyük hizmet olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "AK Parti bu büyük başarının adıdır. İslam dünyasında din ve vicdan özgürlüğünün önündeki yasakları, siyasi mücadeleyle ve demokratik yollarla kaldırarak, özgün bir başarı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Millete hizmet yolunda, 'büyük ve güçlü Türkiye' fikri için yaptığımız her iş ve attığımız her adımda milletimizle bir olduk. Bir olduk, 21 olduk, nice bir olduğumuz ve ülkemize hizmet ettiğimiz yıllarımız olsun. Ailemiz, yuvamız, AK Partimizin 21. yaş günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimize ve ülkemize hizmet yolunda 21. yılımız kutlu olsun. Milletimizle beraber nice yıllara." açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti'nin bugüne kadar hep hizmet ve birbiri ardına açtığı eserlerle öne çıkan bir parti olduğuna işaret ederek, "Bundan 21 yıl önce Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye sevdasıyla çıktığımız bu yolda sadece hayal kurmakla kalmadık, hayalleri tek tek gerçeğe dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

21 yıllık siyasi yürüyüşlerinde AK Parti'yi millete hizmet yolundan alıkoymaya çalışan darbelerden vesayetçi yapılara, terör örgütlerinden fitne odaklarına kadar tüm engelleri, milletin desteğiyle birer birer aştıklarını belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine herkesi aynı muhabbetle kucaklıyoruz. AK Parti, geçtiğimiz 21 yıl boyunca olduğu gibi bugün de istikrar ve güvenden, adalet ve demokrasiden taviz vermeden ülkemize büyük hizmetler ve önemli projeler kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 20 yıldaki iktidarımız döneminde ülkemizi nasıl her alanda büyütmüş ve güçlendirmişsek, 2023, 2053 ve 2071'e giden süreçte de Hakk'a ve halka hizmet yolundan sapmadan aynı iradeyi ortaya koymaya devam edeceğiz."

