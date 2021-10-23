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AK Parti'li Akbaşoğlu, partisinin Çankırı İl Danışma Meclisi'nde konuştu:

23.10.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'ye çelme takmaya yönelik ekonomik saldırıları da bertaraf etmek suretiyle her türlü tedbiri alarak, milletimize hizmetimizle kesintisiz olarak yola devam ederek, her kesimin alım gücünü artırarak 2023 Haziran'ında da şahlanarak yine AK Parti'yi iktidar yapacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye'ye çelme takmaya yönelik ekonomik saldırıları da bertaraf etmek suretiyle her türlü tedbiri alarak, milletimize hizmetimizle kesintisiz olarak yola devam ederek, her kesimin alım gücünü artırarak 2023 Haziran'ında da şahlanarak yine AK Parti'yi iktidar yapacağız." dedi.

Akbaşoğlu, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çankırı İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 20 yıllık dönemde büyük hizmetlere ve güzel eserlere imza attığını söyledi.

AK Parti döneminde Türkiye'de yapılan yatırımları anlatan Akbaşoğlu, "Şimdi ikinci 20 yılımızda, nasıl içerideki vesayet odaklarını hizaya getirdiysek, millet iradesinin üstünde vesayet odaklarının herhangi bir tasarrufunu bırakmadıysak, uluslararası vesayet odaklarının da haddini bildireceğiz. Türkiye'ye çelme takmaya yönelik ekonomik saldırıları da bertaraf etmek suretiyle her türlü tedbiri alarak milletimize hizmetimizle kesintisiz olarak yola devam ederek, her kesimin alım gücünü artırarak 2023 Haziran'ında da şahlanarak yine AK Parti'yi iktidar yapacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 20 yıldır hizmet siyaseti yürüttüğünü, birçok alanda devrimlere imza atıldığını dile getiren Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne işimiz var Libya'da diyor Türkiye olarak, ne işimiz var Kıbrıs'ta, Akdeniz'de diyorlar. Ne işimiz olacak. Milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini sonuna kadar milli iradeden aldığımız yetkiyle ve güçle bütün Avrupa'ya karşı, bütün uluslararası hukuk nezdindeki muhataplara karşı savunmaya devam edeceğiz. Milletimizi ve devletimizi daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh kılacağız. Bunun mücadelesini ortaya koyacağız. Bir de siz çelme takmasanız, o zaman biri on misliyle çarpacağız. Çok daha kısa sürede çok daha büyük hedeflere ulaşacağız. Engelleseniz de çelme taksanız, hakikatleri çarpıtsanız da inkar etseniz de CHP ve yoldaşları, biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Milletimizin duasını alarak milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerine de cevap veren Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Milletin doğrudan cumhurbaşkanını seçme yetkisini milletten alıp parlamentoya geri vermek istiyorsun. Bütün hepsinin ortak hedefi. Bu, 2017'de millet iradesini kabullenmemenin göstergesidir. Çünkü milletimize güvenmiyorlar. Parlamenter demokrasiyi, parlamenter sistemi kendileri için istiyorlar, millet için değil. Kendi aralarında ulufe dağıtmak için. 'Ben cumhurbaşkanı olacağım' diyor birisi, 'Ben başbakan olacağım' diyor birisi. HDP ortadan çıkıyor diyor ki, 'Ben de cumhurbaşkanı yardımcılığı, başbakan yardımcılığı, bakanlık isterim' diyor. Sonuç itibarıyla biz bu yürütmedeki çift başlılığı ortadan kaldırdık. Cumhurbaşkanı mı, başbakan mı yetkili tartışmalarını bitirdik."

Programa AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Salman, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik ve partililer katıldı.

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