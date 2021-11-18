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AK Parti'li Çelik: "AB, sığınmacılara zulme de gazetecileri tehdide de sessiz kalıyor"

18.11.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Çelik: "AB, sığınmacılara zulme de gazetecileri tehdide de sessiz kalıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın, sığınmacılara karşı insanlık suçu işlediğini ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının, sığınmacılara dönük zulme de gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kaldığını ifade etti.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyleyip, Türkiye'ye iftira attığını dile getirdi.

Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığının defalarca belgelendiğini hatırlatan Çelik, her gün olan bu zulüm karşısında dünyanın ve Avrupa'nın sustuğuna dikkati çekti.

Yunan güçlerinin sığınmacılara zulmünün vahim boyutlara ulaştığının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, bu zulme karşı çıkarak, Yunanistan'ın yalanlarını her defasında çürüttü. Yunanistan, sığınmacıların botlarını şişleyerek ölüme sürüklüyor ve insanlık suçu işliyor. Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e basın toplantısında, 'Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?' diye sordu. Gazeteci bu olaydan sonra defalarca tehdit aldı. Yunanistan'ı terk etmek zorunda kaldı. Tüm bunlar bir AB ülkesinde oldu. AB kurumları, sığınmacılara dönük zulme de gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor."

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