AK Parti'li Dağ, İzmir'deki depremin sembol ismi Ayda'yı ziyaret etti:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de meydana gelen depremde en fazla yıkımın olduğu Bayraklı'da yeni inşaatların yapımının hızla sürdürüldüğünü, kasım sonu itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 649 konutu hak sahiplerine teslim etmesinin planlandığını belirtti.

Dağ, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin birinci yılı dolayısıyla depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan "mucize bebek" Ayda Gezgin'i ve ailesini ziyaret etti.

Ziyaret öncesi AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile Rıza Bey Apartmanı'nın yerine TOKİ tarafından yapılan yeni binanın inşaatında incelemelerde bulunan Dağ, deprem mağduru vatandaşlarla sohbet etti.

Dağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl bu vakitler yaşanan depremden özellikle Bayraklı ilçesi Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet mahallelerinin ciddi anlamda etkilendiğini söyledi.

Depremin ilk anından itibaren devletin bütün kurumlarıyla bölgede olduğunu dile getiren Dağ, "Hem arama kurtarma çalışmaları hem çadır daha sonra da konteyner kentler... Bütün bu işleri hızlı bir şekilde yapmaya gayret ettik. 1 ay içinde inşaatlara başlayacağımızı söyledik. 117 vatandaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. 107 vatandaşımız da enkazdan kurtarıldı." dedi.

- Hedef, konutların 2022'nin ilk yarısında teslim edilmesi

Depremden sonra bir ay içinde yeni konut projelerine başlandığını, Bayraklı ilçesinde 7 proje alanında 1701 konutun yapımının sürdürüldüğünü belirten Dağ, şöyle devam etti:

"Rezerv alan dediğimiz şehir hastanesinin orada da 3 bin 649 konutun inşaatına başladı. Kasım sonu itibarıyla inşallah proje alanında, yani Bayraklı'da, depremin olduğu yerde 649 konutun teslimini Sayın Cumhurbaşkanımız hak sahiplerine yapacaklar. Aynı zamanda rezerv alanda da bu yıl sonuna kadar 549 konutun teslimi yapılacak. 2022'nin ilk çeyreği veya en kötü ilk yarısında bu konutların teslimini yapmış olacağız."

Depremi engellemenin mümkün olmadığını, afetlerin zararlarını engelleme noktasında ciddi bir çalışmaya girilmesi gerektiğini söyleyen Dağ, "Bu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tek başına yapacağı, belediyenin tek yapacağı bir iş değil. Birlikte yapılması gereken bir iştir. İzmir'imizin tamamını iyi bir planlama ve şehirleşmeyle yeniden imar ve inşa etme dönemidir." dedi.

Proje alanları dışında kalan ağır ve orta hasarlı binaların dönüşümü konusunda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının devreye girebileceğini bildiren Dağ, şunları kaydetti:

"Proje alanı dışında kalan ağır ve orta hasarlı binalar için dönüşüm içinde olmak isteyenler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız TOKİ, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla devreye girebilir. '320 bin lira bedelle eğer bir anlaşma içine girerseniz biz de burada müteahhitlerin dışında alternatif olarak bu işin içinde olabiliriz' gibi bir yaklaşım oldu. Proje alanı dışında kalan vatandaşlarımız açısından değerlendirilmesi gereken bir durum. Onlara çağrıda bulunmuş olalım. Kendi içlerinde bu anlaşmaları hayata geçirsinler, biz de aracı olarak bakanlığımızla gerekli girişimleri yapalım."

- Ayda ile sohbet etti

Dağ ve beraberindekiler daha sonra enkazdan kurtarılan ve 4 yaşına basan Ayda Gezgin'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan babası Uğur Gezgin'in evini ziyaret etti.

Ayda ve abisi Atakan'a çeşitli hediyeler veren Dağ, 2 kardeşle sohbet etti.

Dağ, Baba Uğur Gezgin'den ve aile üyelerinden Ayda ve Atakan hakkında bilgi aldı.

