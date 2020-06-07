AK Parti'li Hayati Yazıcı üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi:

Milletvekillerinin vekilliğinin düşürülmesinin Anayasa'nın uygulanması olduğunu belirten Yazıcı, "Vekillerle ilgili yargılama içeriğini tartışmıyoruz, o ayrı bir konu. Bizim hukuk sistemimizde kesinleşmiş mahkeme kararları yasama, yürütme, yargı ve gerçek kişileri bağlar. Dolayısıyla üç milletvekili hakkında aşamalardan geçmiş, kesinleşmiş ve verilen mahkumiyet miktarı itibarıyla vekil olmalarına engel olgular mahkeme kararlarıyla kesinlik kazanmıştır." diye konuştu.

RİZE (AA) - FİKRET DELAL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı , üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Hukuk sistemimizde kesinleşmiş mahkeme kararları yasama, yürütme, yargı ve gerçek kişileri bağlar. Dolayısıyla üç milletvekili hakkında aşamalardan geçmiş, kesinleşmiş ve verilen mahkumiyet miktarı itibarıyla vekil olmalarına engel olgular mahkeme kararlarıyla kesinlik kazanmıştır." dedi.

Yazıcı, Anayasa'nın 83. maddesinin başlığının vekilliğin düşmesi başlığından ibaret olduğuna işaret ederek "Bu maddenin 2. fıkrasına göre kesinleşmiş mahkeme kararları TBMM'ye gönderilir. TBMM bu tezkereleri genel kurulun onayına sunmak üzere başkanlığa gönderir ve Meclis'te kesinlikle oylama olmaz, okunmakla kararların öznesi konumunda olan vekillerin vekilliği sona ermiş olur. Yapılan işlem bundan ibarettir." ifadesini kullandı.

Söz konusu milletvekillerinin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabileceğini ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyabileceğini kaydeden Yazıcı, "Büyük ihtimalle götürecekler, onlar ayrı prosedürler. O başvuru haklarını kullanmak mahkeme kararının kesinliğini ortadan kaldırmaz. Konuya böyle bakmak lazım." dedi.

- "Hiç kimse de mahkeme kararlarının infazını geciktiremez"

Yazıcı, Meclis'te vekilliğin düşmesinin sonucunu doğuran eylemlerin ayrı bir özelliği olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Yani bunun altını çizen arkadaşımız çok az. Bir de gözlemim o. Televizyonlarda değişik yerlerde bu ayrıntıları bilmeden veya farkında olmadan tartışmalar yapılıyor. Hatırlayacaksınız 2016 yılında milletvekillerinin dokunulmazlığı uzun süre tartışıldı hatta HDP milletvekillerinin değişik yerlerdeki eylemleri dolayısıyla güncel hale geldi. Bir meydan okuma da oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı meydan okudu. O zaman Başbakanımız 'Hodri meydan' dedi ve Meclis'te bunlar tartışıldı.