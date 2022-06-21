YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. AK Parti'li Kabaktepe, "İstanbul Buluşmaları"nda gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti'li Kabaktepe, "İstanbul Buluşmaları"nda gazetecilerle bir araya geldi

21.06.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Kabaktepe, "İstanbul Buluşmaları"nda gazetecilerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, il başkanlığının düzenlediği geleneksel "İstanbul Buluşmaları"nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aynalıkavak Kasrı'ndaki etkinlikte davetlilere hitap eden Kabaktepe, insanın en temel ihtiyaçları konusunda bilimin her alanının farklı bir cevabı olduğunu dile getirdi.

Kabaktepe, "Ortak olarak en temel beklentilerimizden biri de haberdar ve bilgi sahibi olmaktır. Tüm bu süreçlerin oluşmasında, insanların kararının ortaya çıkmasında, spordan sanata, eğitimden kültüre kadar, bireysel yapıp etmelere kadar karar verme aşamasına giderken insanın ihtiyaç hissettiği konulardan biri de bilgi sahibi ve haberdar olmaktır. Bu geniş bir evrenin, geniş bir habitatın yapıcısı olan medya mensuplarına bu akşam buraya geldikleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Kabaktepe, medyanın alan ve tarz olarak çeşitlendiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital evren bambaşka bir açılım getirdi. Biz gazeteyi eline alan ve eline mürekkep geçen kuşaktan geliyoruz. Televizyonlara, internete alıştık. Şimdi dijital evrenle bambaşka bir sürece alıştık. Hızın önemsendiği, sürekli değişim ve dinamizm kazandığı, doğruluğun ve samimiyetin kendi içinde farklı perspektiflerle analiz edildiği bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçlerde toplumların, milletlerin hem direnç oluşturabilmeleri hem de bu olup bitenlere dair fikir sahibi olabilmelerinin temel emekçisi olan gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

İstanbul ve Türkiye'nin yarınları için çabayı sürdürme niyetiyle davetlilere teşekkür eden Kabaktepe, buluşmanın verimli olmasını diledi.

Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özkır, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan Öğüt, medya organlarının yönetim kurulu üyeleri, genel yayın yönetmenleri ve köşe yazarları katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gana Meclis Başkan Yardımcısı Owusu, Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nı değerlendirdiGana Meclis Başkan Yardımcısı Owusu, Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nı değerlendirdi
Bitlis'te kazılan inşaat temeli nedeniyle hasar oluşan 4 katlı bina çöktüBitlis'te kazılan inşaat temeli nedeniyle hasar oluşan 4 katlı bina çöktü
Van'da 325 litre asitanhidrit ele geçirildiVan'da 325 litre asitanhidrit ele geçirildi

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:25
Öğle
13:11
İkindi
17:11
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eskiden milyonerdi! Şimdi cansız mankenlerle ıssız adada...

Eskiden milyonerdi! Şimdi cansız mankenlerle ıssız adada...

Bir nevi gençlik iksiri: Bol bol yiyerek koruyun!

Bir nevi gençlik iksiri: Bol bol yiyerek koruyun!

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.