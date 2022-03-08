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AK Parti'li kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar günü açıklaması

08.03.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar günü açıklaması

Sakarya, Karabük, Bolu ve Zonguldak İl Teşkilatları Kadın Kolları Başkanlıklarınca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

Erenler ilçesindeki bir restoranda açıklamayı okuyan AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, emekçi tüm kadınların gününü kutladı.

Büyük Türkiye hedefini kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceklerini vurgulayan Turan, "Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz." dedi.

AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002'den bu yana kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptıklarını aktaran Turan, "Türk kadını, pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde etti. Kadınlar, 1935 yılında ilk kez parlamentoda yüzde 4,1 oranında temsil edildi. 2018 seçimiyle parlamentoda kadın temsil oranı yüzde 17,4'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ile partili kadınlar katıldı.

- Karabük

AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, parti binası önünde yaptığı açıklamada, AK Parti döneminde kadınlar için yapılan çalışmalara değindi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Öksüzoğlu, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Anayasa'da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı Kanun ile kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni düzenlemeyle kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz, Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya kadınların gününü kutladı.

- Zonguldak

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Erbay ise parti binasında açıklamayı okudu.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye değinen Erbay, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular, tek kanunla, tek metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz."

- Bolu

Bolu Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı ve partililer katıldı.

Burada ortak açıklamayı okuyan Çağalı, kadınların alın terlerinin önemli olduğunu ifade etti.

Büyük Türkiye hedefini kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceklerini vurgulayan Çağalı, "Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz." dedi.

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Sakarya Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
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Sabah
07:15
Öğle
13:14
İkindi
16:28
Akşam
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