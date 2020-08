AK Partili kadınlardan 81 il, 922 ilçede Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusu

AK Parti Sakarya İl Başkanlığında İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu tarafından düzenlenen toplantıda yazar Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıkları 81 ilde düzenledikleri basın toplantılarında yazar Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti Sakarya İl Başkanlığında ise suç duyurusuna ilişkin İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu tarafından bir basın açıklaması düzenlendi. AK Parti Genel Merkezince partili kadınlara yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine Yargıya başvurulduğunu dile getiren Hatipoğlu, kadınlara hakaret eden kirli ve çirkin zihniyeti kınadıklarını dile getirdi.

Toplantıda konuşan Zehra Hatipoğlu, “AK Parti kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olmuş, milletimizin taleplerini, hassasiyetlerini önemsemiş ve siyasi bir akılla çözmeye çalışmıştır. Son dönemlerde, bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak, bir takım hesaplaşmalar peşinde koştuklarına şahit olmaktayız. Partimiz 18 yıldır gerek ülkemizde, gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleleri yürütmüş, içeride ve dışarıda pek çok kazanımları milletimizin istifadesine sunmuştur. Bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen bir takım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele vermiştik. Sözde kanaat önderleri gibi bir duran bu gibi çevrelerin, sanki hükümetimizin ve Partimizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi bir tutum sergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktaları oluşturmaya çalıştıklarına şahit olmaktayız” dedi.

Kadınlara yönelik ağır hakaretlerle dolu içeriğin teşkilatlarda bardağı taşıran son damla olduğuna dikkat çeken Hatipoğlu, “Bugün bizlerin bu toplantıyı tertip etmemize neden olan kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik, artık teşkilatlarımızda bardağı taşıran son damla olmuştur. İllerimizde partimize ve davamıza gönül veren kadınlarımızın ve ailelerinin tepkilerine rağmen, şu ana kadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını görmüş bulunmaktayız. Aksine inançlarımızın ve değerlerimizin istismarı üzerinden yanıltıcı yazı ve paylaşımlara devam edilmiştir. Dünyanın her bir köşesine fesatlık, sapkınlık, ahlaksızlık ve azgınlık yaygınlaşırken bizler asla duyarsız kalmadık, kalmayacağız! Değişik kademelerde hiçbir gelir ve menfaati olmadan, görevini yapmaya çalışan, kadınlarımıza hakaret eden o kirli ve çirkin zihniyeti kınıyoruz” diye konuştu.

81 il, 922 ilçeden Abdurrahman Dilipak aleyhine Yargıya başvurulduğunu ve yargısal süreçlerin takipçisi olacaklarını dile getiren AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, “Umarız ki Genel Merkezimizden ve 81 İlimizden, 922 İlçemizden yapılan bu çağrılar vesilesi ile bundan sonra kalemini siyasal tehdit aracına kimse döndürmez. Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine Yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 İldeki Başkanlıklarımızla birlikte söz konusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.